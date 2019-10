A Reims, des collégiens découvrent le chantier du complexe aqualudique

Reims, France

750 collégiens et lycéens marnais ont visité le chantier du complexe aqualudique de Reims, ce jeudi. Une visite rendue possible grâce à la Fédération Française du Bâtiment qui organise ces rencontres. Cette année, c'est la 17ème édition. 300 chantiers et ateliers sont ouverts au public en France jusqu'à samedi.

Découverte d'une vingtaine de métiers

Lors de cette visite, les jeunes sont partis à la rencontre des professionnels du bâtiment : électriciens, maçons, couvreurs, chefs de chantiers. Ils ont aussi bénéficié d'une visite guidée d'une partie du complexe aqualudique. " Si on peut susciter des vocations, c'est top mais le principal est de faire découvrir des métiers " explique Luc Abguillerme, chef de chantier Vinci. Cette opération s'inscrit dans une démarche de sensibilisation. Le secteur du BTP est à la recherche de main d'oeuvre : chaque année, près de 1.500 postes sont à pourvoir dans la Marne.

Les collégiens impressionnés par le chantier du complexe

Au cours de la visite, les collégiens lèvent les yeux au ciel : " Oh on voit loin et c'est immense, je m'y vois déjà " s'exclame Samuel, élève en classe de quatrième. Certains s'imaginent dans un an. Une piscine, des jeux aquatiques, une patinoire et une salle de concert doivent être installés. D'autres se voient déjà en chef de chantier : " ça me plait bien, j'aime les métiers manuels " explique Diego, élève en classe SEGPA et qui veut devenir menuisier.

Les explications d'un professionnel © Radio France - Timothé Rouvière