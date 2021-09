Les jeunes et la pornographie sur internet : "on tue l'enfance très rapidement"

Des sites de vidéos pornographiques en accès libre sur internet, des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Pas simple lorsque l'on est parent de jeunes adolescents de s'assurer que leurs enfants n'ont pas accès à ces images.

Pour Stéphane Blocquaux, spécialiste en prévention des risques numériques pour la jeunesse, "il faut distinguer l'adolescent presque majeur qui va aller vers cette matière pornographique - l'âge du premier rapport sexuel est toujours fixé autour de 17 ans - et les beaucoup plus jeunes enfants. C'est ce qui a changé depuis quelques années. La consommation [d'images pornographiques] se fait très jeune. On parle d'enfants de 10 ans, 9 ans, 8 ans même parfois. La primo-exposition se situe autour de 11 ans. On est plus sur celui qui vient s'informer, on est sur celui qui n'a rien à faire là en fait. On tue l'enfance très rapidement et cela va poser problème à ces enfants dans leur construction de cette sexualité."

Pour les parents, il ne faut pas hésiter à parler du sujet à leurs enfants : "c'est une question de dialogue, de confiance, de travail de proximité des parents. Il s'agit de lever certains tabous. Il faut en parler, sans inciter, sans susciter le désir. On a des cas aujourd'hui de CE2, CM1, CM2. Ce qui n'arrivait pas il y a 5 ou 7 ans puisque les matériels n'étaient pas aussi présents à l'école primaire. Aujourd'hui, les élèves sont déjà équipés de smartphone, de forfait 4G et ça donne lieu à des débordements, les mêmes que ceux que l'on constatait en 5e, 4e. Le phénomène descend en âge. Et c'est là, la véritable inquiétude et le point de vigilance."

"Amour, sexe et pixel : les jeunes et internet", thème d'une conférence - débat ce mardi 14 septembre à Mayenne avec Stéphane Blocquaux et Renaud Hétier qui enseignent tous les deux à l'Université Catholique de l'Ouest à Angers. C'est à 20 heures à l'auditorium du conservatoire au Grand Nord. C'est gratuit et réservé aux + de 18 ans.