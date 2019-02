Les jeunes musiciens du collège Leï Garrus de Saint-Maximin vont représenter la France dans un festival italien

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, France

Les vacances de Pâques vont avoir une drôle de saveur pour 25 élèves de quatrième du collège Leï Garrus de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ils partent du 11 au 14 avril 2019 à Riva del Garda en Italie pour participer à un festival de musique. Invités par Yamaha Music Europe, les collégiens varois vont représenter la France dans ce festival qui réunit 300 jeunes de 7 autres pays dont l’Espagne, l’Italie, le Danemark ou encore la Lituanie.

En partenariat avec le Conservatoire Provence Verte

Ces 25 élèves, âgés de 13 et 14 ans, forment la "classe orchestre" du collège Leï Garrus de Saint Maximin. Depuis leur entrée en classe de sixième, les adolescents apprennent, avec Jérôme Bisotto leur professeur de musique et en partenariat avec les professeurs du Conservatoire Provence Verte, à jouer en orchestre. Ils ont deux heures de musique en plus par semaine pour répéter tous ensemble.

Et pourtant… certains élèves n’avaient jamais touché à un instrument avant leur entrée au collège. C’est le cas de Grégoire, 14 ans. Grâce à la « classe-orchestre », ce jeune habitant de Pourcieux réalise son rêve : " jouer du saxophone comme mon grand-père ". Si, en sixième, les débuts ont été difficiles, l’adolescent reconnaît prendre aujourd’hui du plaisir en soufflant dans son saxo : "Je me suis même inscrit au Conservatoire et je commence à économiser pour m’acheter mon propre saxophone."

L'orchestre Olga dirigé par une Anglaise

Avant de partir en Italie, l’orchestre OLGA (Orchestre du collège Leï GArrus) a même été dirigé par une cheffe d’orchestre anglaise, venue spécialement dans le Var les faire répéter. Malgré la barrière de la langue, Marion Zimbergher est très contente du travail des 25 musiciens : "Ils sont très concentrés, ils regardent bien le chef d’orchestre et on sent qu’ils donnent le meilleur d’eux-même". De nombreuses heures de travail attendent les collégiens avant leur départ en Italie. " Ils ont hâte de partir dans un autre pays et de rencontrer des Hollandais, des Danois, des Allemands… Ils sont très excités, même « trop » parfois… Il va falloir les canaliser !" conclue en rigolant Jérôme Bisotto, professeur de musique et coordinateur du projet « classe orchestre. »

Les collégiens-musiciens en pleine répétition avec une cheffe d'orchestre anglaise © Radio France - Sophie Glotin

Grégoire (14 ans) et Jérôme Bisotto, professeur coordinateur de la "classe orchestre" (pull noir) © Radio France - Sophie Glotin