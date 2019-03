Les jeux de 2024 moteurs d'une nouvelle éducation sportive

Le délégué ministériel aux jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 était à Avignon ce mardi. Il a visité le collège Roumanille et le lycée agricole Pétrarque où il a pu rencontrer les élèves et les équipes enseignantes dont l'implication a été récompensée par un label génération 2024.

Avignon, France

Les jeux de 2024 doivent être le moteur d'une nouvelle politique sportive qui commence à l'école. Un label intitulé "GÉNÉRATION 2024" a été accordé à 37 établissements scolaires de l'académie d'Aix-Marseille. Les valeurs républicaines d'égalité et de sens de l'effort peuvent être portées par le sport.

Le label PARIS 2024 vient encourager les établissements qui travaillent en ce sens.

Il s'agit de développer des projets avec les clubs sportifs, accueillir des sportifs de haut niveau dans les établissements, participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques et ouvrir les équipements sportifs des établissements. Le délégué ministériel aux jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 était à Avignon ce mardi après-midi. Il a visité le collège Roumanille et le lycée Pétrarque où il a pu rencontrer les élèves et les équipes enseignantes.

Reportage à Roumanille :

Reportage au collège Roumanille labellisé Génération 2024. Copier

6 établissements scolaires du Vaucluse sont labellisés Génération 2024

Il s'agit du lycée agricole François Pétrarque d'Avignon, le lycée agricole viticole d'Orange, le collège Jean Giono d'Orange, le collège Saint Saint-Exupéry de Bédarrides, le collège Joseph Roumanille d'Avignon et le collège privé sous contrat Saint Michel d'Avignon.