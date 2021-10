Les jeux vidéos, dangereux pour les enfants ? Ce n'est pas aussi simple d'après une psychologue toulousaine

Attention à ne pas trop rester devant les écrans. C'est le message passé ce mardi matin sur France Bleu Occitanie par la psychologue Élisabeth Rossé. Cette spécialiste des addictions travaille à Toulouse au sein de l'association Clémence Isaure.

Le jeu vidéo est-il une addiction comme une autre ?

Pas tout à fait, parce que pour l'instant, les situations qui se sont présentées, c'est-à-dire les personnes qui ont été concernées par des engagements très excessifs dans les jeux-vidéos, étaient essentiellement des personnes assez jeunes.

Or, la question de l'addiction en tant que pathologie, c'est une question d'adultes. Ce que l'on voit surtout pour l'instant, ce sont des jeunes gens très excessifs dans des pratiques de jeux-vidéos.

Il y a assez peu d'adultes qui sont concernés par ce type de problématique. Pour l'instant, on reste assez prudent, même s'il y a eu une reconnaissance de l'existence d'un trouble addictif en lien avec l'engagement dans les jeux-vidéos.

Qu'est-ce que risque un ado, un enfant qui passe des heures à jouer sur une console ?

Il risque d'abord de trouver beaucoup de plaisir, parce qu'il y en a beaucoup dans le jeu, et il va peut-être de se désintéresser des activités qu'il avait autrefois mises en place et des activités, notamment chez l'enfant plutôt d'ailleurs, des activités sportives, des activités manuelles, des activités où le corps, lui, est beaucoup plus investi, beaucoup plus engagé que dans les jeux-vidéos. Même si dans les jeux-vidéos, il y a aussi une partie corporelle, évidemment. Mais le corps est relativement sédentaire.

Les jeux-vidéos, c'est une pratique ludique et c'est une très bonne idée des médiathèques en proposent au prêt, pour que justement, ça puisse être essayé et puis rendu, qu'on puisse jouer aux jeux-vidéos et surtout ne plus y jouer, c'est-à-dire s'entraîner à avoir ce mouvement-là.

Mais un enfant qui passe tout son temps à lire des livres par exemple, lui aussi s'isole au même titre que celui qui passe des heures devant sa console, non ?

C'est tout à fait juste, sauf que nous n'avons pas le même regard dessus. Dans notre société, lire des livres, c'est plutôt valoriser, gratifiant alors que jouer aux jeux-vidéos, c'est une pratique qui engendre encore beaucoup de représentations négatives chez les adultes. Souvent, ils s'en sentent un peu éjectés.

Finalement, c'est parce qu'ils connaissent moins bien ces mondes là, qu'ils y voient moins d'intérêt. Du coup, il y a un regard de dévaluation, plus négatif.

Mais effectivement, un enfant qui passerait toutes ses journées entières dans des livres, il ne mettrait pas non plus son corps en marche et n'investirait pas suffisamment pour développer d'autres capacités qui sont aussi importantes pour l'être humain.

Si on vous résume tout, c'est une question de mesure. Combien d'heures de jeux-vidéos peut-on autoriser dans une semaine, par exemple ?

C'est difficile le nombre d'heures, parce qu'il y a une question aussi d'âge. Plus les enfants sont jeunes et plus il faut limiter le temps d'exposition aux écrans. Mais il peut y avoir plusieurs temps d'exposition aux écrans par semaine. Généralement pour les plus jeunes, on va inciter des temps d'exposition court et surtout les entraîner à "l'écran est allumé et attention, l'écran va s'éteindre". Finalement, les entraîner à ce que les choses puissent s'arrêter.

Ce qui les fait plonger dans ces mondes, c'est qu'ils sont extrêmement attractifs, qu'on y apprend beaucoup de choses, que ça stimule énormément nos cognitions et ça développe beaucoup d'habilité. On a envie d'y rester pour y progresser.

Est-ce que c'est sain de poser des conditions ? De dire, tu joues une demi-heure à la console et ensuite tu vas jouer au foot avec tes copains ?

Vous pouvez toujours essayer. Ça dépend de l'enfant que vous avez en face. Effectivement, ça peut être aussi : "aujourd'hui, c'est foot et demain, ça sera console" ou inversement. De toute façon, il y a plein de manières différentes de faire faire à des enfants des activités qui soient diversifiées.

Une dernière question sur la panne géante qui a touché Facebook, Instagram, WhatsApp ce lundi 4 octobre. Est ce qu'il nous faudrait, régulièrement, un sevrage comme ça ?

J'espère que les personnes elles-mêmes s'impliquent dans leurs propres sevrages. Il y a quand même eu beaucoup de réflexions ces dernières années sur la place de ces réseaux sociaux.

Je pense que certains d'entre nous, pendant leurs vacances ou à d'autres moments, laissent de côté un petit peu leur téléphone portable et s'imposent des régulations.

Quand elles viennent, comme cette panne, de l'extérieur, c'est toujours surprenant. Ça permet de se questionner une nouvelle fois sur ces pratiques et ce n'est pas plus mal.