Les lycéens avignonnais préparent leurs vœux sur Parcoursup

Avignon, France

L'heure est bientôt venue pour les élèves de terminale de faire un choix. La plateforme d'orientation post-bac Parcoursup est ouverte depuis hier, mercredi 22 janvier. Les élèves de terminale ont désormais jusqu'au 12 mars pour enregistrer leurs vœux d'affectation dans l'enseignement supérieur. "Il faut se décider vite et parfois on manque d'information", estime Léa, lycéenne à Avignon.

Pour tenter d'y voir un peu plus clair et faire le tri parmi les quelques 15 000 formations disponibles sur le site, elle s'est rendue au centre d'information et d'orientation (CIO) du centre-ville. " On vient aussi ici pour faire un choix en fonction de nos goûts et pas celui de nos parents ", poursuit Léa.

Près de 450 formations à découvrir à Avignon

Pernette Pithon, psychologue de l'Education nationale au CIO d'Avignon, guide les élèves et leurs parents dans la jungle de l'orientation depuis une trentaine d'années. " Comme c'est le moment de prendre une décision, c'est toujours une période de stress pour les futurs bacheliers, témoigne-t-elle. Il craignent de s'engager "à vie"."

Certains redoutent également de se retrouver le bec dans l'eau après le bac. "Il y a une procédure complémentaire pour les jeunes qui n'ont pas de solution, détaille la psychologue. _Ils peuvent bénéficier d'un accompagnement et reformuler des v_œux sur les places vacantes." Cette phase sera ouverte du 25 juin au 10 septembre. Les candidats pourront également enregistrer des vœux sur Parcoursup l'année suivante.

D'ici-là, près de 450 formations seront présentées lors du 27e forum "Rencontres après bac" ce samedi 25 janvier, de 9 heures à 17 heures, à l'université d'Avignon, sur le campus Hannah Arendt, 74 rue Louis Pasteur.

Les nouveautés de Parcoursup

Pour sa troisième année d'existence, Parcoursup compte plusieurs nouveautés parmi lesquelles 600 nouvelles formations reconnues par l'Etat (l’université Paris Dauphine, les 10 instituts d'études politiques, les instituts de formation aux professions paramédicales...) et la suppression de la Première année commune aux études de santé (Paces), remplacée par le Parcours spécifique avec accès santé (PASS).

Par ailleurs, un outil spécifique a été lancé à destination des candidats souhaitant reprendre les études après plusieurs années d'interruption, nombreux en 2019, baptisé ParcourPlus.