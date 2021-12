Les lycéens cherchent des réponses pour leur orientation, au salon Studyrama de La Rochelle

La fréquentation des salons d'orientation Studyrama est plus forte depuis la pandémie. Les lycéens sont avides de réponse, après un an et demi de salons annulés ou virtuels.

Les lycéens étaient bien là, lors de la 7ème édition du salon Studyrama, le 11 décembre au parc des expositions de La Rochelle. C'est l'un des premiers salons d'orientation de l'année, avant le grand salon Passerelle de janvier. Après un an et demi de pandémie et l'annulation de nombreux salons d'orientation, les futurs étudiants l'attendaient avec impatience.

20% de fréquentation en plus en 2021

"J'hésite encore entre la psychologie et l'histoire", confie Baptiste, à l'entrée du salon Studyrama. Ce lycéen de Terminal s'est trouvé bien embêté pour choisir son orientation, alors que la plupart des salons des années précédentes ont été annulés. "J'en ai suivi sur Internet, mais c'est pas pareil, c'est plus dur pour poser des questions", se souvient-il. A côté, sa maman, Sylvie, acquiesce : "Ici c'est plus concret, il y a des profs, des étudiants..."

Ce besoin de discuter avec de "vraies personnes", c'est "dans toute la Nouvelle-Aquitaine", constate Arnaud Chabat, le directeur régional Sud-Ouest de Studyrama. "Sur les premiers salons que nous avons fait cette année, il y a 20% de fréquentation en plus en moyenne." Et La Rochelle n'a pas échappé à la règle. En tout, la ville compte près de 14 000 étudiants.

Ces salons d'orientation, c'est un moment important, un moment de rencontre où les jeunes peuvent avoir des réponses concrètes à leurs questions. Ce qui était beaucoup plus difficile pendant les confinements." - Arnaud Chabat, directeur régional Sud-Ouest de Studyrama

La pandémie a aussi bousculé les orientations. A Studyrama, on observe par exemple un franc succès aux stands des écoles d'informatique. "Les confinements ont montré l'importance des outils numériques", rappelle Olivier Grosse, le directeur de l'école de codage 42 à Angoulême. "Ce qui a a pu donner des idées aux futurs bacheliers, qui sont déjà une génération très immergée dans le digital."