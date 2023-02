Les lycéens de Dordogne découvrent la vie et les combats de Joséphine Baker

Qui était Joséphine Baker, et qu'a-t-elle fait de sa vie ? Lorsque l'on pose la question à la cinquantaine d'adolescents qui s'installent ce vendredi 24 février dans l'auditorium du lycée professionnel Chardeuil de Coulaures en Dordogne, et si l'on met de côté ceux qui ont potassé le sujet avec leurs professeurs, rares sont les élèves capables de répondre à la question. "Je sais juste qu'elle a fait un film, mais je ne sais pas grand-chose d'elle" se risque Lény, 16 ans, élève de bac pro métiers de la sécurité. "J'en ai entendu parler vite fait", rajoute Candice, 15 ans, l'une de ses camarades, "c'est une actrice je suppose ?" "Aucune idée" répondent en chœur Maé et Daniel, élèves de 3ᵉ en prépa PRO et âgés de 14 et 15 ans ; une historienne peut-être ?"

ⓘ Publicité

Sensibiliser aux combats de l'artiste et de la résistante

Une méconnaissance qui ne surprend pas Laurent Kupferman, l'auteur du documentaire "Joséphine Baker, un destin français". "C'est normal, elle est née en 1906" relativise celui qui a porté la pétition pour l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. "L'important, maintenant, c'est qu'ils découvrent aujourd'hui, à la fois le nom et les valeurs qu'elle a et pour lesquelles elle s'est battue, pour lesquelles elle s'est engagée tout au long de sa vie, se réjouit-il. "Je crois que ce sont des valeurs qui sont profondément modernes et inspirantes. La LICRA et l'Éducation nationale font un travail tout à fait remarquable pour mettre en avant ce patrimoine, et le Festival du livre (prévu au mois de juin au Château des Milandes de Joséphine Baker NDLR) va continuer ainsi de porter ce message au travers du temps et c'est une formidable initiative".

"Elle a mérité sa place au Panthéon" - Matthieu, 15 ans

Le film a en tout cas fait son effet. Matthieu, 15 ans, élève de bac PRO métiers de la sécurité, sort de la séance admiratif. "Une femme qui a lutté contre le racisme et l'antisémitisme, c'est un exemple à suivre, commente-t-il, parce que c'est quand même des choses qui sont importantes de nos jours. Je pense qu'elle a mérité sa place au Panthéon", conclut-il.

Une satisfaction pour Claude Pierre-Bloch, vice-président national de la LICRA, et président fondateur du Festival Joséphine Baker qui salue l'implication de l'Éducation Nationale dans cette initiative. "On en a besoin en ce moment avec tous extrêmes que l'on a à travers le monde, pas qu'en France explique-t-il. Les réactions des jeunes sont extraordinaires. Merci, merci, disent-ils parfois, on va reprendre ses combats".