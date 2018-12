Les lycéens de Nîmes s'entourent de "street medics" dans leurs manifestations

Nîmes, France

On les appelle les "street medics", les médecins de rue. Dans le mouvement des lycéens, pas de médecins, mais des élèves formés aux premiers secours. A Nîmes, ils sont ainsi une dizaine à encadrer les blocages des lycées et les manifestations. Leur rôle : donner des conseils aux élèves, lors d'éventuels affrontements, pour qu'ils se protègent efficacement contre les gaz lacrymogènes. Ils sont là aussi pour soigner les blessés légers avant l'arrivée des secours.

" On a toujours sur nous du sérum physiologique, du "Maalox" , un médicament normalement utilisé pour les maux gastriques mais qui, dilué dans l'eau, soulage les brûlures des gaz lacrymogènes. On a aussi des compresses et du produit desinfectant".

Arlen, élève de Terminale L et "street medic" Copier

Une croix rouge sur leur brassard

Pour qu'on puisse les repérer, les élèves "street medics" portent des brassards avec une croix rouge. Ils essaient également de se faire repérer par les manifestants pour intervenir rapidement en cas de blessures.

A Nîmes, des blocages de lycées ont lieu régulièrement depuis deux semaines pour protester contre ParcourSup, la réforme du Bac et le Service National Universel. Un nouveau rassemblement est prévu ce vendredi en début d'après midi devant les arènes. Les lycéens devraient ensuite rejoindre la manifestation organisée par les organisations syndicales dans le cadre de leur journée nationale d'action.