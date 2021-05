Les lycéens de Périgueux mobilisés contre le passage des épreuves du bac

Ce jeudi matin la mobilisation était à Jay de Beaufort. Une soixantaine de lycéens étaient présents munis de pancartes, hauts-parleurs et même d'un tambour pour se faire entendre : ils ne veulent pas passer les épreuves du bac maintenues par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

"On n'est pas prêts du tout !"

En plus d'être une année particulière avec la fermeture des établissements en raison de la crise du Covid, cette génération de lycéens doit aussi faire face à une réforme du baccalauréat dont ils essuient les plâtres cette année : "on est la première génération de cette nouvelle réforme, on n’est pas prêts du tout ! On a un grand oral à passer qui doit être préparé sur deux ans et on a eu moins d'un an pour le préparer ! " s'énerve Carl Buffan, un élève de terminale.

Jean-Michel Blanquer, lui, veut trouver une solution "bienveillante et pragmatique" mais ferme totalement la porte à un passage du baccalauréat intégralement en contrôle continu.