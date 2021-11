Les lycéens demandeurs de formations en santé au salon Studyrama du Mans

Le salon Studyrama a attiré de nombreux lycéens ce samedi 27 novembre au centre des expositions du Mans. Plus de 400 formations étaient proposées sur les 48 stands, dont plusieurs concernent la santé. Avec la crise sanitaire, qui a mis sur le devant de la scène les professionnels du secteur, plusieurs jeunes se sont découverts des vocations.

"Mes deux parents sont dans la santé donc j'ai bien vu à quel point ça devenait difficile", raconte Margaux, une lycéenne mayennaise. "J'ai envie d'aider, et comme on manque de médecins, ça peut aider aussi." Pour le moment, elle ne sait pas encore vers quels métiers s'orienter. Elle se renseigne au stand de l'association nationale des étudiants en pharmacie.

"On n'a plus les mêmes clichés"

"Avec les nouvelles missions qui nous ont été attribuées, par exemple la vaccination, le dépistage et puis la prévention, on n'a plus les mêmes clichés sur le métier", explique Loriane Chérubin, vice-présidente de l'association. "On a vu dans les actualités de jeunes pharmaciens, des gens passionnés, et donc forcément ça donne envie de faire ce métier." Elle remarque en tout cas avoir de plus en plus de questions sur ces formations qu'auparavant.

Au stand de l'IPSEM Angers-Le Mans, une prépa aux études de santé, la hausse des étudiants est estimée à environ 20%. "Mais en ce moment, on est sur une phase de plateau, ça se tasse", estime la gérante Nathalie Hourmant. "J'ai le sentiment que le Covid s'installe dans un temps, on est moins dans l'exceptionnel, ça devient plus banal." Mais selon elle, les demandes risquent de repartir à la hausse car "les crises sanitaires devraient se multiplier à l'avenir selon des spécialistes."

Des métiers en tension dans le numérique

Mais pour le moment, la France doit déjà faire face à la cinquième vague de l'épidémie. Le gouvernement a notamment appelé une nouvelle fois les entreprises à développer le télétravail, ce qui ne se traduit pas forcément par une hausse du nombre d'étudiants dans les formations du numérique. "Les jeunes comprennent un peu plus ce qui signifient ces métiers", précise Virginie Beurton Le Mignon, la directrice de l'école My Digital School à Angers.

"Les petites entreprises ou commerces ont de plus en plus besoin de site e-commerce, et donc plus de besoin de web-marketer, des community manager, des web designer, etc.", poursuit-elle. "Mais, il y a une tension et toujours des difficultés à recruter ces profils, et en particulier des femmes, il y a plusieurs problématiques derrière."