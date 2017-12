Grèves et manifestations se multiplient dans les lycées. Un mouvement parti de La Rochelle et qui s'étend à tout l'ancien Poitou-Charentes. Il s'agit de sauver un héritage des années Ségolène Royal: les animateurs culturels chargés d'ouvrir les élèves à l'art, via les maisons des lycéens.

La Rochelle, France

"Touche pas à mon animateur culturel" proclame une pancarte devant le lycée Vieljeux de La Rochelle. Pas de doute: Marie et Jérémie, les deux animateurs culturels du lycée, ont la cote chez les élèves, qui sont près de 200 rassemblés en ce lundi devant les grilles de leur établissement. Ce lycée n'est pas le premier à se mobiliser. Il y a déjà eu Valin la semaine dernière. Saint-Exupéry devrait entrer dans l'action à son tour ce mardi. En Charente, Cognac a également connu lundi un débrayage d'une heure au lycée Jean-Monnet.

Les animateurs culturels, c'est un héritage des années Ségolène Royal, une spécificité de Poitou-Charentes qui n'existait pas dans les deux autres régions qui ont formé la Nouvelle-Aquitaine. Au lycée Vieljeux, ils sont deux pour faire vivre la maison des lycéens, le foyer des élèves. Un lieu que fréquente assidûment Mathilde, en première S: "Je suis au club théâtre. Je suis une fille très timide, et ça me permet de me libérer, alors que les cours, c'est vraiment dur parfois, on a la pression."

Ateliers théâtre, sorties culturelles, festivals lycéens

A la maison des lycéens, il y a aussi des clubs arts plastiques ou musique. La structure propose des sorties au théâtre ou à la Sirène, la salle de musiques actuelles de La Rochelle. Pour les ateliers, les animateurs culturels sélectionnent les intervenants extérieurs, s'occupent de la logistique, programment des festivals lycéens. Très émue, Mathilde ne peut pas se résoudre à voir disparaître cette offre très riche:

Si les animateurs culturels ne sont plus là, la vie au lycée sera triste!" - Mathilde, élève de 1re du lycée Vieljeux

"Il n'y aura pas de mobilité forcée", promet pourtant la région Nouvelle-Aquitaine. "Ce sont des fonctionnaires", rappelle Nathalie Lanzi, vice-présidente en charge notamment de la culture. Nathalie Lanzi trouve ce dispositif "intéressant" mais impossible à répliquer tel quel aux deux autres anciennes régions. "Le coût serait de 9 millions d'euros par an" précise Nathalie Lanzi, d'où la réflexion en cours pour redéployer ces 80 agents de Poitou-Charentes afin de couvrir les trois régions. En ciblant désormais une soixantaine de territoires parmi les plus fragiles: "La priorité c'est une zone rurale, un établissement qui dispose d'un internat, ou un lycée en zone d'éducation prioritaire. Il y a des zones où les élèves ont plus besoin que d'autres de culture et d'autre chose."

80 animateurs aujourd'hui, combien demain?

Car la région souhaite aussi faire évoluer la mission de ces animateurs, pour faire par exemple du soutien scolaire. Evolution qui provoque beaucoup d'inquiétudes. Autre question-clé: on compte 80 animateurs culturels aujourd'hui, combien seront-ils demain? 60 seulement, dénoncent les manifestants rochelais. Faux répond la région qui parle d'intox. Tout en refusant de s'engager sur un chiffre.