Les lycéens font leur rentrée à Châteauroux, "ça fait du bien de revenir, on est trop content !"

Dans les collèges et les lycées de la région Centre Val-de-Loire, 209.265 jeunes sont retournés en classe ce mardi. Après six mois de pause forcée, cette rentrée était très attendue ! Exemple au Lycée Jean Giraudoux à Châteauroux.

"On est trop content d'être de retour au lycée, ça fait du bien !" Certains n'auraient jamais pensé dire cela un jour, mais entre temps il y a eu la crise sanitaire et le confinement. Malgré une rentrée très réglementée, au lycée Jean Giraudoux à Châteauroux, les élèves ont renoué avec leur habitudes ce mardi : les amis, les profs et les cours.

Une rentrée masquée mais très attendue

Les élèves sont de retour devant les grilles des établissements berrichons depuis ce mardi matin. Au lycée Jean Giraudoux à Châteauroux, plusieurs groupes de jeunes se retrouvent et discutent avant de retourner en cours. "Ça fait du bien de revenir, ça faisait trop longtemps! Six mois sans nos potes, six mois sans rien!" lance Alison, ravie de pouvoir retrouver un vrai rythme.

J'étais dans l'allégresse de retrouver mes amis et de me replonger dans une routine !

Les élèves doivent bien évidemment se plier aux nouvelles règles sanitaires. "J'étais content de retrouver les gens, après c'est sûr, avec le masque c'est particulier" confie un lycéen qui entre en Terminale. Le port du masque est obligatoire pour tous, un sens de circulation a également été mis en place au sein de l'établissement. Pour autant , cela ne gâche pas la joie des élèves, comme Noa : "J'étais dans l'allégresse de retrouver mes amis et de me replonger dans une routine! Cela va me permettre de reprendre un rythme de travail et cela va tous nous faire du bien je pense !".