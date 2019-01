Les lycéens marseillais veulent reprendre la mobilisation

Plus d'une centaine de lycéens ont manifesté à Marseille contre la réforme du bac et la sélection à l'entrée des universités par le système parcoursup

Marseille, France

"Macron, Blanquer, démission !" ce sont les mêmes slogans qu'avant les vacances scolaires de Noël qu'on pouvait entendre dans les rues du centre de Marseille vers midi jeudi 10 janvier. Des lycéens des établissements Thiers, Saint-Charles ou encore Diderot étaient au rendez-vous de la coordination lycéenne locale.

La manifestation s'est déroulée des réformés jusqu'à l'inspection académique à côté de la gare Saint-Charles, en passant par la Canebière et le boulevard d'Athènes. Un feu de poubelles a rapidement été éteint par les pompiers devant le lycée Thiers. Les lycéens tentent de se remobiliser, toujours contre la réforme du bac et la sélection à l'entrée des universités par le système parcoursup. Poursuivre la mobilisation, c'est aussi pour eux montrer qu'ils n'oublient pas l'épisode des lycéens alignés à genoux et les mains sur la tête par la police à Mantes-la-Jolie en région parisienne.

Les lycéens marseillais s'agenouillent devant l'inspection académique © Radio France - Timour Ozturk

Réunis en assemblée générale inter-lycéenne après la manifestation, les lycéens essaient de s'organiser pour donner un second souffle à leur mobilisation.