Les lycéens normands en immersion à l'université de Caen pour la première édition de Campus Ouvert

Du 17 au 21 février, l'université de Caen Normandie organise sa première opération Campus Ouvert : elle propose aux lycéens une immersion au sein des cours de l'université afin de leur faire découvrir ce qui les attendra après le Bac, et pour les aider dans leurs choix d'orientation.

Caen, France

Pour leur première semaine de vacances, les lycéens normands ne perdent pas de temps. Ils sont nombreux à s'être inscrits à la toute première édition de l'opération Campus Ouvert, organisée par l'université de Caen, et qui leur permet de suivre et de découvrir des cours de licence sur les campus de Caen, Alençon, Saint-Lô, et Cherbourg.

"Ça permet de voir à quoi ressemblent les cours, d'appréhender ce qui nous attend, et de nous aider à faire nos choix, car c'est vrai que certains sont encore un peu dans le flou" explique Charlotte, en terminale ES et venue de Condé-sur-Noireau pour assister à des cours de licence en géographie. Elle se dit "excitée, curieuse, mais aussi un peu stressée" d'assister à des cours qu'elle n'a jamais eus au lycée.

Y voir plus clair

Comme elle, Donatien est en terminale ES, et reconnaît être "un peu perdu dans son orientation". Il participe donc à Campus Ouvert pour y voir plus clair : suivre en conditions réelles des cours à l'université permet de se faire une idée plus facilement qu'en se fiant aux brochures, détails de cursus sur internet, ou lignes de choix sur Parcoursup, la plateforme de gestion des candidatures Post-Bac.

Quelques élèves de première participent également à l'opération, un peu déboussolés par la récente réforme des lycées, et à la recherche de repères pour guider leurs choix en terminale.

"Mieux que des portes ouvertes"

"C'est mieux que des portes ouvertes, parce que les élèves ne restent pas en surface, mais sont vraiment immergés" explique Caroline, étudiante à l'université, et chargée de guider et conseiller les lycéens durant l'opération.

J'aurais adoré avoir Campus Ouvert quand j'étais au lycée - Caroline, étudiante à l'université de Caen.

Elle est ravie de voir l'initiative arriver à l'université de Caen, elle qui aurait aimé profiter d'une telle opportunité : "J'aurais adoré avoir Campus Ouvert quand j'étais au lycée. Personnellement, dans mon cas, la première filière dans laquelle je m'étais inscrite ne m'a pas du tout plu donc j'ai fait une réorientation express en une semaine au tout début de l'année universitaire, alors que si j'avais été dans ce cours à Campus Ouvert, j'aurais pu me rendre compte que ça me correspondait pas du tout, et m'éviter cette réorientation !"

Pour sa première édition, l'opération est un succès : 500 lycéens sont inscrits pour toute la semaine. Deux tiers viennent du Calvados, plus particulièrement de Caen et de ses environs. Mais les autres viennent de l'Orne et parfois même d'un peu plus loin : Seine-Maritime, Eure, mais aussi Il-de-France pour certains.