Les lycéens Poitevins mitigés à l'approche du bac

Ils n'ont plus qu'un mois et quelque pour se préparer, avec des cours encore partiellement à distance : c'est un bac inédit que les lycéens s'apprêtent à passer, entre réforme de sa structure et aménagements liés au contexte sanitaire. À Poitiers, certains sont sereins, d'autres beaucoup moins.

À quoi va ressembler l'épreuve du "Grand oral" ? Les élèves de Terminale vont inaugurer cette nouvelle épreuve prévue avec la réforme du bac, dans un contexte chamboulé par l'épidémie et la crise sanitaire. Autant dire qu'à Poitiers, ils sont encore nombreux à ne pas bien savoir ce qui sera attendu d'eux le jour de l'épreuve.

Un grand oral redouté

"J'aurais bien aimé qu'ils annulent le Grand oral", lance Alexis, et il n'est pas le seul. Plusieurs syndicats lycéens comme enseignants ont appelé à son annulation au moins cette année, au vu des conditions d'enseignement liées à la crise sanitaire. Les élèves auront finalement droit de garder une fiche de brouillon sous les yeux pendant l'épreuve, et d'indiquer via un mot des enseignants quels sujets ont pu être couverts ou non.

Mais "il y a pas mal de flou, je ne suis pas prêt, estime Maxime, surtout qu'on nous prévient un peu au dernier moment des modifications." Même sentiment pour Stella, même si elle reconnait l'utilité de l'épreuve : "les aménagements prévus, nous permettre de garder des notes, ça ne change pas grand chose." Avec sa camarade, elles ont pu compter sur leurs enseignants pour commencer à le préparer. "Ils nous ont mis pas mal de pression !", lance Axel.

En revanche, la souplesse promise pour la philosophie soulage la plupart des lycéens : seule la meilleure note entre l'épreuve et la moyenne générale sur l'année sera retenue. "Ça ne peut être que bénéfique, se réjouit Ilana. Je n'ai pas une super moyenne, mais elle n'est pas catastrophique non plus, donc je ne risque pas de perdre de points." "Je vais réviser, mais sans doute moins que s'il n'y avait pas eu d'aménagement, ajoute Stella. Je pense que beaucoup vont arrêter !"

Inquiétudes pour le bac français en 1ère

Pour les élèves de 1ère, c'est l'oral et l'écrit du bac français qui ont été adaptés, puisque le distanciel a compliqué l'apprentissage de toutes les œuvres. Dès janvier, le ministère de l'Education nationale a réduit le nombre de textes à préparer dans l'année, pour prendre en compte l'impact des cours à distance.

Devant le lycée Victor Hugo à Poitiers, les élèves restent pourtant soucieux. "Il y a quand même un travail chargé à fournir, et on a eu beaucoup moins d'heures de cours que ceux qui ont passé le bac l'année dernière, regrette Barbara. Même si on a quelques textes de moins à apprendre, ça ne change rien, je pense qu'ils seront plus sévères sur ceux qu'on a vu." Elle sort tout juste de l'oral blanc avec ses camarades. "Ils n'ont pas vraiment fait preuve de bienveillance, ils n'ont _pas prêté attention aux difficultés qu'on a pu avoir avec les confinements_", estime Emmy. Entre la pandémie et l'application de la dernière réforme du bac, c'est un bac sous une forme inédite et avec pas mal d'inquiétudes, que les lycéens ont encore un peu plus d'un mois pour préparer.