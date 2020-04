Les maires attendent des réponses claires de l’état sur retour des élèves en classe

Des maires, particulièrement en milieu rural, qui vont devoir d’ici au 11 mai trouver des réponses à toutes les questions qu’ils se posent encore sur les modalités technique de ce retour des élèves dans les établissements scolaires en tandem avec les préfets

Jean François Barnier le président des maires de la Loire est bien conscient du rôle que les élus vont avoir à jouer dans cette période.

Ce matin, j'ai eu 3 appels de maires en me demandant comment on fait pour les écoles ? et les cantines est ce qu'on les redémarre ? et les gymnases, on fait comment ? Ce sont des questions que je me pose sur ma commune aussi et je suis incapable d'y répondre? les préfets ne manqueront pas d'appeler les présidents des maires pour savoir ce qu'on en pense.