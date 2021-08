Les maires berrichons espèrent des aides pour installer des capteurs de CO2 dans les écoles

Parmi les préconisations du protocole sanitaire pour la rentrée scolaire, on retrouve la pose de purificateurs d'air et de capteurs de CO2. Des équipements qui ont un coût et que certains maires refusent de prendre en charge à 100%.

À moins de dix jours du retour en classe de 12 millions d'élèves français, le protocole sanitaire reste encore flou sur certains points. Comment lutter au mieux contre l'épidémie de Covid-19 ? En installant par exemple des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air, une recommandation du ministère de l'Éducation nationale. "Encore une fois, on a des préconisations sûrement très fondées de la part de l'Etat. Mais sur le terrain, c'est encore aux communes de prendre en charge", s'insurge Emmanuel Lacour, directeur de l'association des maires du Cher.

ÉCOUTEZ - "On ne peut pas inventer l'argent qu'on n'a pas", prévient le directeur de l'association des maires du Cher Copier

Un coût non négligeable et sans aide de l'État

À Valençay, aucune décision n'est prise pour l'instant. Le maire souhaite attendre le retour de ses adjoints pour en discuter et prendre une décision collective. Mais il a déjà fait ses calculs. "On est sur une base de 300 à 400 euros par capteur de CO2 et il en faudrait une douzaine", précise Claude Doucet. Dans le département de l'Indre, les communes de Niherne et de Villedieu-sur-Indre ont fait l'acquisition de ces capteurs. Mais toutes n'en ont pas les moyens. "Ça peut représenter un frein pour des communes qui sont plus serrées sur le plan financier. C'est une charge supplémentaire pour les budgets communaux", prévient Claude Doucet, également président de l'association des maires de l'Indre.

L'un des 12 capteurs de CO2 installés dans les classes de Villedieu-sur-Indre - Mairie de Villedieu-sur-Indre

Si ce dispositif est performant, il faut vraiment qu'on soit aidé par les pouvoirs publics

"On ne peut pas inventer de l'argent qu'on n'a pas", confirme Emmanuel Lacour. "S'il n'y a pas de compensation, ça devient très lourd pour les communes", alerte-t-il. Au niveau national, l'association des maires de France a exprimé la demande d'une prise en charge et d'une aide des pouvoirs publics pour l'achat de matériels. "Il y a eu des budgets très importants qui ont été mis pour lutter contre cette pandémie", rappelle Claude Doucet, côté Indre.