Les maires de Creuse entrent aussi en résistance contre la future carte scolaire

Les maires de Creuse et des conseillers départementaux rejoignent les parents d'élèves . Ils étaient une quarantaine d'élus, rassemblés dans la grande salle de la mairie de Guéret, ce vendredi 28 février. Tous sont vent debout contre la future carte scolaire, qui prévoit 19 fermetures de classe dans tout le département. Un calendrier est déjà prévu pour les semaines à venir :

Une manifestation est prévue ce mercredi 1er mars, à 17h30, devant l'inspection académique de Guéret . Elle devrait être suivie de deux autres jeudi 2 et samedi 4 mars, toujours au même endroit.

. Elle devrait être suivie de deux autres jeudi 2 et samedi 4 mars, toujours au même endroit. Les élus concernés par la carte scolaire prévoient de boycotter le CDEN (Conseil Départemental de l'Education Nationale) prévu la semaine prochaine.

(Conseil Départemental de l'Education Nationale) prévu la semaine prochaine. Les maires creusois comptent aussi se réunir en assemblée générale extraordinaire le samedi 11 mars.

"C'est une attaque contre un département rural. C'est d'autant plus paradoxal et inadmissible qu'on nous avait promis et mis en place un premier Plan particulier pour la Creuse. Là, on nous en promet un deuxième, mais j'ai peur que si on continue, ce soit un Plan particulier pour la casse. Ca fait 34 ans que je suis élu, et je n'ai jamais vu un tel sabrage de l'éducation nationale dans ce département", fustige Jean-Luc Léger, conseiller départemental de la Creuse. "C'est un début de fronde. Nous sommes tous solidaires, et l'assemblée générale du 11 mars est là pour montrer cette solidarité entre les élus. Nous sommes très déterminés", assume Marie-Françoise Fournier, la maire de Guéret.

Les parents d'élèves toujours mobilisés

Du côté des parents, des occupations d'écoles sont toujours au programme. A Chéniers, par exemple, où l'une des deux classes est menacée, ils comptent rester sur place jusqu'à jeudi, date de la prochaine réunion du Comité social d’administration spécial départemental sur la carte scolaire de la Creuse.

Du côté de Crocq, où là aussi une classe est menacée, les parents ont bloqué la départementale 996, celle qui passe devant l'école. "Les parents sont ulcérés, sur le fond et sur la forme. Il se passe quelque chose de très grave. Nous avons montré par le passé notre capacité à résister et à faire changer des décisions, comme sur la radiothérapie il y a quelques années. Les Creusois sont très concernés par les écoles, c'est un sujet très transversal, et aujourd'hui, on s'attaque à un des fondements de la nature humaine", s'emporte Michel Moine, le maire d'Aubusson. Elus comme parents ont tous un même objectif en tête : que l'inspection d'académie revoie sa copie.