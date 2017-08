Les maires de Haute-Vienne très inquiets pour la rentrée, avec la baisse des contrats aidés

Quels contrats seront maintenus ? Comment va se passer l'année dans les écoles, où ces emplois aidés sont précieux ? Les élus n'en savent rien. Isabelle Briquet, maire du Palais-sur-Vienne, et présidente de l'association départementale des maires, était l'invitée de France Bleu ce mardi matin.

La rentrée s'annonce tendue pour les maires, notamment dans les petites communes, avec la réduction des emplois aidés.Les élus ont d'ailleurs exprimé leur inquiétude hier à Limoges lors d'une réunion avec le recteur et le préfet. Pour en parler, Isabelle Briquet, maire du Palais-sur-Vienne, et présidente de l'association des maires de la Haute-Vienne, était l'invitée de France Bleu Limousin à 8h15. Elle a répondu aux questions de Françoise Pain.

"Ces emplois sont indispensables pour le service périscolaire. C'est du service public", martèle Isabelle Briquet, "il ne faut pas le perdre de vue !" et donc, conclut-elle, oui, "c'est vraiment problématique !". Et surtout "l'annonce a été très très tardive. et à l'heure actuelle, on ne sait pas quels contrats seront renouvelés." La présidente de l'association des maires précise au passage que ça ne concerne pas que les TAP, les activités péri-scolaires mises en place lors du passage à 4 jours et demi, mais qu'au-delà, les contrats aidés sont prévus de longue date et permettent d'assurer l'encadrement dans les écoles, sans porter atteinte au budget dans les petites communes.