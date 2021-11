Les maires de l'Yonne interviennent auprès des élèves de CM 2

Pour son centenaire, l'AMF 89 (l'association des maires de France dans l'Yonne) intervient dans les classes de CM 2. 120 maires sont mobilisés pour parler de leur fonction, de leur commune et des élections aux enfants. Et pourquoi pas susciter des vocations .

Lundi après midi , le maire de Venoy Christophe Bonnefond est donc intervenu auprès des élèves de CM 2 de sa commune.

"Comment s'appellent les habitants de Venoy, combien y-a-t-il de communes dans l'Yonne ?" Christophe Bonnefond s'adresse aux élèves qui lèvent la main pour répondre. Il explique ensuite son rôle de maire au quotidien. Et c'est au tour des enfants de lui poser des questions. "Pourquoi vous avez choisi d'être maire" Réponse de l'élu. "C'est une bonne question. Moi j'ai choisi d'être maire parce que je croyais en mon village. Je voulais le faire évoluer. Et j'avais envie de donner de mon temps aux habitants."

Une rencontre enrichissante avec les élèves de CM 2 de Venoy selon le maire de la commune Christophe Bonnefond Copier

Autre question. "Est-ce que vous travaillez pendant les vacances en tant que maire ? Là, Christophe Bonnefond répond qu'être maire c'est toute l'année , même si on est en vacances.

De cette intervention qui aura duré plus d'une heure et demie, voici ce que Jade en a retenu. "Que le maire, il fait des impôts, pour construire des choses dans la commune. Il y a des cérémonies, des réunions et c'est tous les six ans que l'on doit voter pour élire un nouveau maire. "

Voici ce que Marie et Jade , deux élèves de la classe de CM 2 de Venoy ont retenu de l'intervention du maire Christophe Bonnefond Copier

Mais devenir maire un jour, cela demande réflexion selon Marie. "Pas tout de suite en cas, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Peut être quand je serais en retraite. " Par contre pour Clément, devenir maire un jour, ce sera non. "J'aurais bien voulu, mais la nuit j'ai envie de dormir. J'ai pas envie d'aller faire des réunions."

L'intervention des maires de l'Yonne auprès des CM 2 se poursuit aujourd'hui mardi.