Les maires ruraux du Gard réclament un droit de regard sur les fermetures de classes

Mars approche et sa future carte scolaire pour le Gard. Rien n'a officiellement filtré, mais déjà, les maires ruraux s'inquiètent. À les entendre, une fois encore, ces sont les communes de moins de 3.500 habitants qui vont payer les pots cassés.

Le mois de mars rime avec carte scolaire dans le Gard et ailleurs. Les ouvertures et fermetures ne sont pas encore connues, mais les rumeurs courent dans l'arrière pays gardois. Robiac-Rochessadoule, Molières-sur Cèze, Génolhac. Des communes qui pourraient perdre une de leurs trois classes. Elles ont alerté l'association des maires ruraux du Gard qui lance la contre-attaque préventive.

Nous demandons à avoir un droit de regard.

"On est venu nous chercher pour les gilets jaunes, pour distribuer les masques". Sylvain André, maire de Cendras et président des maires ruraux pointe du doigt ce paradoxe : "Quand il s'agit d'un dossier aussi important que la fermeture d'une classe, _on a rien à dire_."

Sylvain André, président des maires ruraux du Gard. Copier

Le public se vide au profit du privé

Florence Bouis, fraîchement élue à la tête de la mairie de Molières-sur-Cèze, se désole : "Rien n'est acté, mais nous devrionsperdre une de nos trois classes", alors que les difficultés, notamment sociale, du territoire pèsent beaucoup. "Nous avons mis en place une dynamique. Fermer une classe, cela nous coupe les jambes."

Florence Bouis, maire de Molières-sur-Cèze. Copier

Une lettre envoyée à Jean-Michel Blanquer

Avant les protestations de terrain qui ne vont pas manquer de fleurir en mars, notamment dans le nord du Gard, une lettre a été envoyée au ministre de l'Éducation nationale pour lui demander que chaque fermeture fasse l'objet d'un avis du maire concerné. Cela s'est fait depuis la crise sanitaire, et cette mesure doit être pérenne, estiment les maires ruraux, tout comme doit être revue la règle de calcul : pas chaque année, mais tous les trois-quatre ans au minimum.

Henri Chalvidan, maire de Robiac-Rochessadoule. Copier