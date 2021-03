"Les mangas, c'est fascinant parce que ce sont des personnages rejetés qui deviennent extraordinaires"

La chronique À Hauteur d'Enfant donne la parole aux enfants de 6 à 12 ans. Ils ont des choses à dire ! Écoutons- les ! Ce matin, Adam, Antoine et Bilal nous racontent leur passion pour les mangas.

La chronique À Hauteur d'Enfant s'intéresse aux mangas. C'est la lecture du moment chez nos enfants.

Véritable phénomène, les BD japonaises ont conquis nos petits. Adam, Antoine et Bilal, des élèves de CM2 de l'école Winston Churchill à Montpellier nous expliquent pourquoi les mangas se lisent de droite à gauche, pourquoi ils sont toujours en noir et blanc. Des BD qui les fascinent parce qu'elles racontent l'histoire de "personnages rejetés qui deviennent très forts et extraordinaires".

En France, sur quatre BD achetée, une est un manga. C'est le deuxième pays où on achète le plus de mangas, après le Japon évidemment.

C'est l'émission de télévision le Club Dorothée qui rend le manga populaire en France avec des personnages comme Goldorak.