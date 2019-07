Les Mayennais champions du bac en Pays de la Loire

Alors que les résultats du baccalauréat 2019 tombent ce vendredi matin, l'INSEE vient de publier ce jeudi une carte interactive avec les données de 2017. Les Mayennais obtiennent les meilleurs résultats de la région en filières générale et technologique.

L'INSEE, l'Institution national de la statistique et des études économiques, publie ce jeudi une étude sur les résultats du baccalauréat en 2017. Il en ressort que la région Pays de la Loire obtient les meilleurs résultats en France après la Bretagne et la Corse. Les Mayennais se distinguent dans la région en filières générale et technologique.

La Mayenne : premier département de la région

Avec 90,4% d'obtention du bac, toutes filières confondues, la région Pays de la Loire est la troisième en France où les bacheliers réussissent l'examen. En filière générale, la région obtient également la troisième marche du podium en France métropolitaine.

La région Pays de la Loire se distingue en France métropolitaine. - Capture d'écran INSEE.

Au niveau départemental, la Mayenne se distingue dans les filières générale et technologique. C'est d'ailleurs le quatrième département de France métropolitaine en terme de réussite au bac général et le premier département de la région. En filière technologique, les bacheliers Mayennais sont aussi ceux qui obtiennent le plus le diplôme dans la région avec 94,2% de réussite.

Les Mayennais ont obtenu 94,3% de réussite en bac général en 2017. - Capture d'écran INSEE.

Même succès en filière technologique avec 94,2% de réussite chez les Mayennais. - Capture d'écran INSEE

3.097 bacheliers ont passé l'examen cette année en Mayenne.