Les meilleurs bacheliers des Landes récompensés du prix de la Légion d'honneur

Mont-de-Marsan, France

"Un immense honneur." Ce sont les quelques mots qui reviennent lorsque l'on interroge les élèves présents ce jeudi à la préfecture des Landes, à Mont-de-Marsan.

Six bacheliers, issus des filières professionnelles, technologiques et générales, se sont vus remettre un prix spécial, décerné par la société des membres de la Légion d'honneur. Et pour cause ! Ils ont obtenu les meilleures notes du département au baccalauréat au sein de leur filière.

Yves Mathis, sous-préfet de Mont-de-Marsan, a félicité les élèves pour leurs excellents résultats. © Radio France - Justine Hagard

Alors pour les féliciter de leurs excellents résultats, Yves Mathis, secrétaire général et sous-préfet de Mont-de-Marsan, les a accueillis avec un joli discours. Ensuite, les membres de la Légion d'honneur des Landes leur ont remis un diplôme et un chèque de 100 euros, sous les yeux attendris et plein de fierté de leurs parents. Certains d'entre eux ont accepté de se prêter au jeu de l'interview...

Lucie Chicaud a obtenu 20,5/20 au bac, la meilleure note des Landes pour la filière S. © Radio France - Justine Hagard

Lucie Chicaud est élève au lycée Saint Jacques de Compostelle à Dax. Elle a obtenu la meilleure note des Landes pour la filière S, avec un résultat exceptionnel de 20,5/20. "Recevoir ce prix, c’est une belle récompense, car il représente des valeurs qui sont très importantes pour notre République et pour notre société, comme la détermination, le travail, l’engagement, la rigueur dans tout ce qu’on accomplit", explique la jeune fille.

Pour autant, elle reste humble et pragmatique : "Je ne réalise pas trop ce qu’il m’arrive… Ce prix, c’est presque un peu trop, parce que j’ai juste bien réalisé mes épreuves, même si c’est un très grand honneur. Le plus dur reste à faire, l’année prochaine et dans les années à venir."

Ophélie Saint-Pé a obtenu son bac ES avec la meilleure mention très bien du département. © Radio France - Justine Hagard

Ophélie Saint-Pé est élève au lycée Gaston Crampe à Aire-sur-l'Adour. Pour la filière ES, c'est elle qui a obtenu la meilleure notes des Landes (19,91/20). "Je suis très surprise, je ne m'y attendais pas du tout, raconte-t-elle. C'est un grand honneur car c'est un prix très prestigieux, je ne suis pas sûre de le mériter..." À la rentrée, Ophélie intégrera Sciences Po Bordeaux. Plus tard, elle se verrait bien journaliste.

Théo Brégégère a obtenu la meilleure note pour la filière STI2D. © Radio France - Justine Hagard

Théo Brégégère est élève au lycée Saint-Exupéry à Parentis-en-Born. Il a obtenu la meilleure note du département au bac STI2D (17,09/20). "Quand je suis arrivé, ça m'a fait bizarre, parce qu’il y avait beaucoup de monde, des personnes importantes, admet le jeune homme, impressionné. Je suis fier de moi, parce que c'est le fruit de beaucoup de travail. Mais je suis aussi très content de rendre fiers mes parents et mes professeurs, qui ont cru en moi."

Marine Bedat a obtenu la meilleure note du département au bac ST2S. © Radio France - Justine Hagard

Marine Bedat est élève au lycée Saint Jacques de Compostelle à Dax. Elle a obtenu la meilleure note du département pour la filière ST2S (17,29/20). La jeune fille ne cache pas sa joie : "Ça me fait vraiment plaisir, car c’est le fruit du travail que j’ai fourni tout au long de l’année. La terminale, c’est une année difficile, il faut se donner à fond. Donc c’est une belle récompense."

Katrine Durosoy, du CFAI Aquitaine Tarnos, a obtenu la meilleure note au bac pro MEI (Maintenance Équipement Industriels). Jean-Pierre Jaureguiberry, du lycée Ambroise Croizat à Tarnos, a obtenu la meilleure note au bac Maintenance Véhicules, option Voitures particulières.

Outre les bacheliers, les trois meilleurs apprentis des Landes ont également reçu ce prix prestigieux : Jean-Denis Turon, du CFA de Morcenx, pour son CAP Peintre-applicateur de revêtements, Ninon Marsan, du CFA de Mont-de Marsan, pour son CAP Esthétique, et David Saint-Martin, du CFA de Mont-de-Marsan, pour son BP Boulangerie.