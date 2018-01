Château-Gontier, France

L'an dernier, seuls 6.800 apprentis ont bénéficié d'une bourse Erasmus contre 44.000 étudiants. Le gouvernement veut doubler ce chiffre d'ici 5 ans. L'apprentissage doit être revalorisé estime Jean Arthuis : "l'apprentissage est une voie moderne et c'est pour ça que je tiens que le parcours professionnel soit offert aux apprentis et qu'il soit à parité avec les étudiants des grandes écoles et des universités".

Les principales mesures de ce rapport concernent le contrat de travail, les rémunérations, la protection sociale, l'harmonisation des diplômes au niveau européen. Et l'enseignement des langues dans les CFA, c'est crucial poursuit le parlementaire européen : "il faut que les cours de langues soient sérieusement renforcés dans les centres de formation. Ils le sont dans la plupart des pays européens. La France a, ici, un certain retard".

Parmi les autres propositions : la désignation d'un référent, dans chaque CFA, chargé de la mobilité internationale. Le gouvernement promet d'évoquer l'Erasmus pro lors d'un prochain Conseil Européen à Bruxelles. Certaines mesures du rapport pourraient, par ailleurs, être intégrées dans le projet de loi, actuellement en préparation, sur la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle.