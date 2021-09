Les ministres Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu en visite dans la Sarthe sur le sport à l'école

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer et la ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu sont en déplacement dans la Sarthe pour promouvoir le sport à l'école. Ils visitent notamment deux écoles à Yvré-l'Évêque et au Mans.

Deux membres du gouvernement sont en visite dans la Sarthe ce jeudi 16 septembre. Il s'agit du ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer et la ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu. Un déplacement pour promouvoir le sport à l'école, en vue de la journée nationale du sport scolaire mercredi prochain.

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer lors d'une séance de relaxation avec une classe © Radio France - Jean Rinaud

Ils se sont rendus en fin de matinée à l'école Condorcet à Yvré-l'Évêque pour assister notamment à des cours d'EPS. Une visite à l'école Marcel Pagnol au Mans est également au programme en début d'après-midi. Ils vont assister à des animations sportives par des jeunes ayant bénéficié du dispositif SESAME, permettant d'accéder à des formations d'animateur ou d'éducateur sportif. Le déplacement se terminera au village de l'emploi sur le parvis de la gare, pour l'escale du train de la relance, afin d'évoquer le plan de relance du gouvernement.

Réaction syndicale

Ce déplacement n'a manqué de faire réagir les syndicats d'enseignants. L'intersyndicale sarthoise éducation dénonce une visite "coup de com" alors que "rien n'est réglé dans une rentrée toujours sous covid, sur l'accès à la piscine et globalement la pratique d'éducation physique et sportive." Un appel à la grève est prévu pour le 23 septembre pour lutter contre "la casse généralisée de l'Ecole publique."