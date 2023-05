Les mots des collégiens de Racine à Alès pour dire stop au harcèlement scolaire

Gilles Roumieux, professeur d'histoire géographie au collège Racine fera le 7h45 de France Bleu Gard Lozère, ce mardi. Très attaché aux valeurs de la laïcité, lui et ses élèves de 3e se sont faits connaître en 2021 - y compris nationalement - (prix initiative laïque) pour le livret "Touche pas à mon professeur", des textes écrits en réaction au terrible assassinat de Samuel Paty. Ont suivi "Touche pas à la démocratie" (2022) puis en avril 2023 "Touche pas à mon camarade". 8 élèves de 3é ont planché sur ce sujet difficile (réflexions mises en forme par G Roumieux).

ⓘ Publicité

loading

"Ils me frappaient je ne répondait rien, juste pleurer"

Le stigmate a quasi disparu aujourd'hui mais parce qu'il a à l'époque un bec de lièvre - une Fente labio-palatine, un bec-de-lièvre dit-on communément - Alexandre durant 3 ans sera harcelé par les plus grands de son école, "Ils étaient en CM1-CM2, moi en CP, cela a duré 3 ans". Des faits anciens mais le souvenir est intact : "Ils m'insultaient - j'étais tout seul dans un coin dans la cour - me frappaient et me disaient que je n'avais pas le droit de vivre".

loading

"Des idées noires, suicidaires, je me suis même scarifié"

Durant 3 ans, sans rien dire à ses proches ou ses parents, Alexandre endure. Des coups répétés, des insultes, des coups à l'ame. Que dire, que faire quand on se retrouve en enfer. "Je ne comprenais pas, je ne pouvais pas en parler de crainte de ne pas être à la hauteur". Terrible silence, "Je me suis même scarifié entre les doigts, je le regrette maintenant, les cicatrices me rappelle à vie mon harcèlement".

Alexandre va mieux, désormais, "Depuis que j'en ai parlé, je vais mieux, il faut en parler parce que sinon - comme pour moi - cela peut laisser des traces des années après". Il va mieux mais reste marqué par ce souvenir pourtant loin de lui. Des mots sur une douleur et un travail sur soi entamé récemment avec un psychologue.

Il laisse aller leur haine librement

Le harcèlement dans la cour de l'école, du collège ou du lycée. Pas seulement, indique Nina (15 ans) qui a participé à l'élaboration de la brochure "Touche pas à mon camarade". Collégienne à Jean Racine Alès (Gard), elle n'a jamais été concernée mais d'avoir travaillé sur le sujet lui a ouvert l'esprit. "Les réseaux sociaux, c'est pire, cela ne s'arrête jamais". A la question lesquels ? "Tik Tok, essentiellement, j'y ai vu des flots de haine, j'y suis mais je ne commente jamais".

loading

Les élèves du collège Racine d'Alès ayant participé à la redaction de "Touche pas à mon camarade" seront en dédicace le 10 juin à Sauramps le matin et au bonheur des gens dans l'après-midi.