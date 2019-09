Les mousses font leur rentrée à bord de l'Etoile

Cherbourg-en-Cotentin, France

Ils sont une vingtaine de jeunes mousses, âgés de seize ans, tout juste entrés à l'école des mousses de Cherbourg le 28 août dernier. Quelques semaines de cours et les voilà qui montent sur une goélette pour leur première sortie en mer. Mise en service en 1932, l'Etoile sert de bateau-école à la Marine Nationale.

Découvrir la navigation

Une première approche de la mer pour ces jeunes qui permet d'apprendre les bases dans un cadre unique : le voilier fait partie du patrimoine de la Marine. "La plupart ne connaissent pas la mer, c'est une journée découverte de la vie embarquée", explique le premier maître Pierre, l'un des instructeurs de l'Etoile.

Les élèves participent aux manœuvres, hissent les voiles, et travaillent en binôme avec les marins du bord. Il s'agit aussi d'apprendre "la vie en collectivité, ajoute l'instructeur, l'autonomie." Le voilier fait 37,50 mètres de long, 7,40 mètres de large, mais avec une trentaine de personnes à bord, attention à ne pas se rentrer dedans...

Apprendre à vivre ensemble

Parmi les jeunes, il y a Haroun. Il vient de Grenoble, un vrai "changement de décor." Naviguer, c'est un peu son "rêve". Déjà monté à bord de bateaux de croisière, c'est la première fois qu'il embarque sur un voilier. Il s'est engagé pour "l'esprit de cohésion" de la Marine : "j'aime quand on est ensemble, on va voyager... "

Une nouvelle promotion de l'école des mousses prend la mer à Cherbourg. © Radio France - Mahaut de Butler

Mélissa est toulonnaise. "Ça ne marchait pas trop à l'école" et elle a eu un coup de cœur en montant sur un bateau à l'âge de 13 ans. Au cours de ses premières semaines, il y a eu des doutes, la question de savoir si sa place était là. Mais la rentrée s'est bien passée. L'adolescente est attirée par la spontanéité des rapports sur un bateau, la rapidité des ordres et des manœuvres et elle a hâte "d'apprendre".

"En général ils ont le mal de mer, ils fatiguent vite car ils n'ont pas l'habitude de naviguer," témoigne le premier maître Pierre. Mais à l'issue de ces premiers jours en mer, les jeunes sont "heureux."