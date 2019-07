Les notes du bac "retenues" seront données vendredi matin

Moselle, France

Après une journée chaotique à la veille de la proclamation des résultats du bac, les notes manquantes seront délivrées ce vendredi à 9 heures au rectorat de l’académie de Nancy-Metz. Cela représente environ 2.000 notes aux épreuves de cette année. Un rassemblement est d'ailleurs prévu devant le rectorat au même moment, les enseignants grévistes vont demander à être reçus. Certains candidats au bac devront peut-être attendre quelques heures de plus leur résultat, le temps de rentrer ces notes manquantes dans le logiciel.

Ca va trop loin (Un enseignant)

Parce qu’hier des jurys devaient délibérer sans avoir toutes les notes. La consigne était d’inscrire la moyenne de l'année pour la matière manquante, ou alors même d’inventer une note quand il n'y avait pas de carnet scolaire à disposition. Un enseignant non-gréviste raconte cette situation inédite à laquelle il a assisté : "Le rectorat est passé en force et nous demandé de mettre des notes, en l’absence du collègue à sa place. J’ai sept élèves qui étaient concernés par des notes fictives. Et pour les autres, on a pris les moyennes générales de l’année. En plus de 25 ans de carrière, je n’ai jamais vu cela. Ça va trop loin".

Un enseignant non-gréviste qui a participé à un jury de délibération.

Qui est dans l'illégalité ?

Un enseignant en mathématique qui tient lui aussi à rester anonyme poursuit : "Le ministre de l’Education national Jean-Michel Blanquer montre qu’il n’a rien à faire de la _moralité et de la légalité_. Donner des notes au hasard, ce n’est pas légal. Donc les jurés qui refusent sont dans la légalité mais on les menace de les déclarer grévistes. Un fonctionnaire a le droit de refuser de commettre des actes illégaux".

Un enseignant gréviste.