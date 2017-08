Les nouveautés de la rentrée scolaire dans l'académie Aix-Marseille

455 postes d'enseignants ont été créés dans l'académie Aix-Marseille pour cette rentrée 2017. 4539 nouveaux élèves seront accueillis dans le premier et le second degré. Une rentrée marquée par plusieurs changements dont le retour à la semaine de quatre jours dans 99 communes des Bouches-du-Rhône.

L'académie d'Aix-Marseille bénéficie pour cette rentrée 2017 d'une dotation de 455 postes d'enseignants supplémentaires alors que 4.539 nouveaux élèves seront accueillis dans les établissements du 1er et du Snd degré.

Dédoublement des classes de CP en REP+

Pour combattre les difficultés scolaires, les classes de CP vont être dédoublées dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Dans l'académie d'Aix-Marseille, 106 écoles sont concernées. A Marseille, 74 écoles élémentaires sont en REP +. 274 classes marseillaises de CP auront 12 élèves. Marseille concentre 76% des classes de CP en REP +. "Les locaux permettent le dédoublement de 84% des classes. Là où les locaux ne le permettent pas, deux enseignants interviendront en petits groupes, dans la même salle de classe" explique le rectorat.

Retour à la semaine de 4 jours

Toutes les communes de l'académie ne reviennent pas à la semaine de quatre jours. Marseille et Toulon préfèrent se donner l'année. Au total, 99 communes (496 écoles) passent à la semaine de quatre jours dans les Bouches-du-Rhône. Dans ce département, 17 communes (648 écoles) restent sur l'ancienne réforme. Pour Bernard Beignier, recteur de l'académie Aix-Marseille, il ne s'agit pas d'un "retour en arrière mais d'une nouvelle étape".

Des évaluations en CP et en 6e dès la rentrée

Dès la rentrée et pour lutter là encore contre les difficultés scolaires et les retards, les élèves de CP seront évalués en septembre. Les élèves de 6e le seront en novembre.

Les devoirs à la maison

Au collège, le dispositif "devoirs faits" permettra aux collégiens qui sont volontaires de faire leurs devoirs à partir de la Toussaint, dans les établissements. Il s'agit d'éviter les inégalités entre ceux qui peuvent se faire aider et les autres. Pour les accompagner : des enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires, des assistants d'éducation, le recours au service civique et aux associations mais aussi la mobilisation des retraités et étudiants.

Le retour du Latin et du Grec

Les établissements qui le souhaitent peuvent réinstaurer les options de latin et grec. Dans les Bouches-du-Rhône, cela concerne 32 collèges et 7 lycées. Un arrêté prévoit également le rétablissement des classes bilangues et européennes

L'accompagnement des élèves en situation de handicap

Dans l'académie, 604 emplois supplémentaires pour accompagner les élèves en situation de handicap sont créés. Ils remplacent les contrats aidés "dans une dynamique de sécurisation et de stabilisation de l'emploi" assure le rectorat.