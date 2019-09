Un forum pour aider les nouveaux étudiants qui intègrent l'Université de Rouen

Rouen, France

Pendant une dizaine de jours, l'Université de Rouen organise le forum Modulo. Il s'agit d'aider les nouveaux étudiants à réaliser toutes leurs démarches administratives ou encore se renseigner sur la vie sur les campus. Pour vous, on est reparti à la fac ! Ce forum prend fin mardi 10 septembre sur le campus du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray.

A l'entrée de la faculté de droit de Rouen, c'est Sophie qui nous renseigne : "CAF, Crous, réseau Astuce, plusieurs services sont présents au forum". C'est plus pratique pour tous les étudiants : "car tous ces services sont un peu éparpillés dans la ville" indique-t-elle.

On vient chercher sa carte étudiant

Un moment important pour les étudiants pendant ce forum : récupérer sa LeoCarte, la carte étudiante ! C'est un objet capital pour pouvoir passer une bonne année à la fac. Juliette nous explique : "Elle sert à payer son repas le midi, à passer la porte de la fac" Elle continue : "On doit l'avoir sur nous pour le examens et puis surtout c'est un moyen de bénéficier de réductions au cinéma ou dans les musées".

Certains étudiants vont devoir attendre pour récupérer leur carte car elles n'ont pas toutes été imprimées.

Appartement, sécurité sociale : c'est l'indépendance !

Autre stand installé à l'entrée de la faculté de droit de Rouen : celui du CROUS ! Au CROUS, on gère les logements et les bourses étudiantes : "Pour avoir un logement en résidence CROUS, c'est trop tard. Il reste des logements mais ils sont réservés aux derniers inscrits à l'Université" expliquent Irène du CROUS Normandie.

Dans la file d'attente du stand, Océane est inquiète pour son dossier social étudiant (DSE). C'est ce dossier qui permet d'obtenir une bourse chaque mois : "Je n'ai aucune nouvelle de mon dossier, même pas de mail" explique la toute nouvelle étudiante en droit. Mais elle l'avoue : "Je m'y suis prise un peu tard, après la date limite".

Nouveauté cette année à l'Université : plus de sécurité sociale étudiante, les jeunes passent tous à la Caisse Primaire. Ils n'ont donc plus à débourser 217€ en plus de leur inscription. Cette somme est remplacée par une contribution de 91€ pour financer la vie du campus.

Et surtout : se renseigner sur la vie étudiante

La rentrée à la faculté, c'est aussi s’inscrire à des activités ! William et Emma tiennent le stand du journal en ligne étudiant La Voix du Robec : "Le Robec, c'est la rivière, c'est comme l'info et l'actualité qui passe" expliquent-ils.

On peut lire le journal si on a 20, 30, 40, 50 voire 60 ans. Peu importe ! - William, vice-président de la Voix du Robec

La trentaine d'étudiants qui participent au site internet écrivent sur de nombreux sujets : "On peut parler de l'Amazonie par exemple ou faire des portraits de sportifs locaux".

