Chambéry, France

Les parents d'élèves des écoles publiques de Chambéry soutiennent le mouvement de grève des Atsem, ces personnels territoriaux qui interviennent en maternelle et qui entament leur deuxième semaine de mobilisation. Les parents ont mis en place une cagnotte sur le site internet Leetchi pour les soutenir symboliquement, intitulée "1 euro symbolique pour nos ATSEM !".

Selon le montant collecté, les parents distribueront les fonds à l'ensemble des ATSEM de la ville via les parents délégués des écoles ou bien achèteront un cadeau symbolique pour les équipes d'ATSEM de chaque école (chocolats, etc.).

"On a envie de montrer qu’on est solidaire, même si ca nous met des épines dans le pied au niveau de l’organisation familiale. On ne peut pas imaginer de classe sans Atsem. Contribuer à un euro symbolique, c’est montrer qu’on est là et qu’on va tenir bon ». Fanny Hattery, délégué parents d'élève

Un rassemblement est de nouveau prévu jeudi 8 mars à 16h30 devant la mairie de Chambéry.

Les Atsem, soutenues par une intersyndicale, s'opposent au projet de la mairie de réduire leur temps de travail de 25 % à la rentrée prochaine, ce qui représenterait 16 postes en moins. De son côté la mairie a fait savoir qu’elle pourrait rencontrer les Atsem volontaires dans les prochains jours, mais sans la présence des syndicats.

« On court déjà quand on est quatre Atsem dans l’école, à trois ca va devenir très compliqué. On fait un peu tout en tant qu’Atsem, tout ce qui est bon pour l’enfant et pour la classe, on est dame pipi, on participe aux ateliers, on nettoie la classe. Je pense qu’à long terme, la mairie va nous écœurer de faire notre travail alors que c‘est un travail qu’on aime ». Témoignage d’une Atsem de Chambéry

