Ils sont en colère les parents d'élèves de Cournonterral! Devant les grilles de l'école maternelle de la commune, l'association "Les enfants d'abord" a accroché une grande banderole : SOS classes surchargées. La veille de la rentrée, elle tirait déjà la sonnette d'alarme en rappelant que la maternelle compte seulement sept classes pour 215 élèves, soit cinq classes à 31 élèves et deux à 30.

Les parents demandent une classe supplémentaire. Certains d'entre eux ont été reçus mercredi après-midi à l’Inspection académique qui leur a opposé une fin de non recevoir : pour les satisfaire, il faudrait neuf élèves de plus. Incompréhension totale de l'association qui a décidé de bloquer l'école ce jeudi. Les enfants seront accueillis mais devront rester dans la cour de récréation.

Sur la commune nous avons un lotissement qui sort de terre et des familles arrivent petit à petit. On a une explosion démographique à prévoir, ça fait 2-3 ans que l'association le signale à la mairie, à l'Inspection... etc, et nous avons été stupéfaits de voir ces classes surchargées à la rentrée- Magali Tournié