Les parents d'élèves de Gemeaux manifestent contre la fermeture d'une classe de maternelle

Les parents se sont donnés rendez-vous à 8 heures 45 ce mercredi 7 juin pour bloquer symboliquement l'entrée de l'école maternelle de Gemeaux. Ils protestent contre la fermeture d'une classe sur deux. Pour eux, impossible pour une seule institutrice de gérer tous les élèves à la rentrée.

Ces parents d'élèves s'opposent à la fermeture de l'une des deux classes de maternelle à la rentrée prochaine. Selon l'inspection académique de Côte-d'Or qui a fait ses estimations début février, il devrait y avoir 29 petits élèves l'an prochain. Il en faudrait 30 pour conserver les deux classes.

Une seule classe pour quatre niveaux

Mais depuis février, la situation a bien évoluée à Gemeaux : d'après les parents et la mairie, ils devraient en fait être 33 écoliers, sans compter 6 enfants âgés de 2 ans à fréquenter l'école à la rentrée de septembre. Si le projet de fermeture est menée jusqu'au bout cela va donner 39 élèves dans une seule classe de quatre niveaux : les tout petits, les petits, les moyens et les grands se retrouveraient tous ensemble.

Les parents d'élèves et leurs enfants devant l'école maternelle de Gemeaux. © Radio France - Thomas Nougaillon

Impossible pour la maîtresse et inacceptable pour les enfants eux mêmes disent les parents. Ils ont tenté une expérience ce mercredi : ils ont regroupé les effectifs des deux classes actuelles -soit 33 élèves- dans la même salle de cours pour faire une sorte de simulation de ce qui pourrait devenir une réalité l'an prochain.

Estelle Garbaï-Velazquez est la maman d'un petit Raphaël scolarisé en petite section : "Honnêtement c'est intenable. Le niveau sonore ça part dans tous les sens... Les touts petits ont besoin que l'on s'occupe d'eux pour aller aux toilettes par exemple et les grands ont besoin d'un autre type d'attentions parce qu'ils auraient besoin d'activités plus calmes. 33 élèves de quatre niveaux différents dans une même classe ce n'est pas possible."

La maîtresse aura beau avoir toute la bonne volonté du monde, la meilleure pédagogie du monde... je n'aimerais pas être à sa place.

Une commission spéciale le 19 juin prochain

Evelyne Greuzard, l'inspectrice d'académie que nous avons contacté, ne peut pas s'exprimer sur le sujet en raison de la période de réserve électorale à laquelle les fonctionnaires sont assujettis en ce moment. Mais elle nous a fait savoir que le cas de cette petite école sera examiné lors du Comité Spécial d'Ajustement de la Carte Scolaire le 19 juin prochain. Elle rappelle également qu'elle sera attentive à toutes les remontées d'informations.