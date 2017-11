Les parents d'élèves de Genolhac mobilisés pour la réouverture d'une classe en maternelle

Parents d'élèves et population sont appelés ce lundi à se mobiliser pour défendre l'école en milieu rural. Contrairement aux promesses, une classe de maternelle a été fermée cette dernière rentrée. Situation inacceptable expliquent les parents qui rompt le principe d'égalité entre les territoires.

Les parents d'élèves de Genolhac sont appelés à se rassembler ce lundi matin devant l'école maternelle du village. Des parents, les élus mais aussi les commerçants du village des Haute-Cévennes. A la dernière rentrée et malgré les dires de l'inspection académique, une des deux classes de la maternelle a été fermée. Reste une seule classe à 4 niveaux pour accueillir trente enfants. La sécurité, le bien-être et les conditions d'apprentissage sont en danger.

"Intolérable" disent les parents qui parlent d'une zone d'éducation en péril et de rupture du principe de l'égalité républicaine.

Les parents d'élèves soutenus par les élus et le comité de défense des services publics et de ses usagers, exigent la réouverture de cette classe maternelle. Il s'agit à Genolhac de défendre les conditions d'apprentissage des enfants. Un principe aussi d'égalité des territoires entre les écoles rurales et des villes. Réouverture à Genolhac et le maintien du statu quo pour les écoles d'Aujac et Chamborigaud-La Vernarède-Le Chambon. Des écoles en milieu rural pour lesquelles on craint le même type de mauvais coup à la prochaine rentrée.

L'école est un rempart contre la désertification, une école vivante, c'est une perspective d'avenir.