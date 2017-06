Les parents d'élèves de l'école Bachelard au Mans redoutent des classes surchargées à la rentrée prochaine

Combien de classes et combien de professeurs dans les écoles sarthoise à la rentrée prochaine ? C'est mardi soir que l'inspection académique doit trancher. Pour l'instant, selon les prévisions, 23 classes vont être ouvertes (dont 8 CP dans les REP+) et 26 vont fermer.

La carte scolaire fait toujours débat. Au Mans, par exemple, une partie des parents d'élèves de l'école primaire Bachelard a manifesté ce lundi matin. Cet établissement du quartier des Sablons fait partie du dispositif d'éducation prioritaire renforcée ( les fameux REP+). Et pourtant, les parents d'élèves craignent des classes surchargées à la rentrée prochaine.

Il manque 4 élèves pour ouvrir une 11e classe or l'école accueille déjà 12 Ulis

Il manque 4 élèves pour atteindre le seuil d'ouverture d'une 11eme classe sauf qu'en réalité, selon parents et professeurs, ces élèves existent déjà. 12 Ulis, des enfants en situation de handicap sont inscrits mais pas comptabilisés. Résultat : Il pourrait y avoir jusqu'à 31 élèves par classe en CM1/CM2 au lieu de 24 en moyenne cette année. Et ça change tout pour Emilie Grenèche, une des enseignantes. " Les élèves de REP+ ont besoin de plus d'attention et de temps. Certains sont en difficulté scolaire, d'autres sont des enfants issus de l'immigration. Il y a aussi des enfants allophones dont le français n'est pas la langue maternelle. Plus il y a d'élèves en classe, moins le professeur a le temps de s'occuper d'eux de manière efficace".

3 nouvelles classes de CP à 11 élèves

C'est l'une des mesures du nouveau gouvernement. L'an prochain, les classes de CP seront réduites à 12 élèves dans les écoles classées en zone d'éducation prioritaire renforcée. L'objectif, c'est de permettre aux enfants en difficulté de bien savoir lire, écrire et compter dès le début de la primaire pour éviter les échecs scolaires par la suite. L'école primaire Bachelard va bénéficier de ce nouveau dispositif. A la rentrée, il y aura 5 classes de CP, contre 2 cette année, pour une moyenne de 11 élèves par classe. 3 professeurs vont être recrutés car il n'agit pas de "déshabiller Pierre pour habiller Paul", selon Jean Michel Blanquer. Le nouveau ministre de l'Education nationale prévoit sur toute la France, le recrutement de 2500 professeurs pour 2200 classes de CP supplémentaires.