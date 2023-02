Les parents d'élèves de l'école de Gueschart mobilisés pour éviter une fermeture de classe

"On a l'impression que tout est toujours histoire de chiffres". Magali, maman de deux enfants à l'école primaire des quatre vents à Gueschart au nord de la Somme dans le Ponthieu-Marquenterre ne comprend pas la proposition du rectorat de l'Académie d'Amiens de fermer une classe à la rentrée prochaine, en septembre de cette année. Une proposition que le rectorat justifie par la baisse du nombre d'élèves, une vingtaine. Une baisse constatée de manière générale dans tout le département, d'environ 3%.

ⓘ Publicité

Une pancarte qui sera brandie lors du rassemblement devant l'école de Gueschart ce lundi 27 février © Radio France - Florent Vautier

Des parents d'élèves qui seront mobilisés devant leur établissement ce lundi 27 février à 8h30. Une école inaugurée en 2019 et qui est un Regroupement Pédagogique Concentré (RPC), puisqu'il regroupe les élèves de 16 communes du secteur. Ce qui fait peur à Ludivine avec cette fermeture de classe, c'est "la baisse de la qualité de l'enseignement". De son côté le rectorat rassure et précise que le nombre d'élèves ne dépassera pas les 23 par classe. "On a une bonne équipe pédagogique, une bonne ambiance, c'est dommage", poursuit Ludivine, mère de deux enfants scolarisés à Gueschart. "Il y a également des enfants en situation de handicap, comment va évoluer leur prise en charge ?", se demande Aurore.

loading

Les parents ont déjà rencontré des représentants de l'Académie pour leur exposer leur point de vue et le maire de Gueschart à écrit au directeur académique des services de l'éducation nationale dans la Somme. La carte scolaire définitive doit être adoptée début mars.