Les parents d'élèves de l'école Diwan se mobilisent à Saint-Herblain pour obtenir le forfait scolaire

"Vive le breton !", écrit un enfant à la craie sur les marches de la mairie de Saint-Herblain. Une soixantaine de personnes s'étaient données rendez-vous devant l'hôtel de ville, ce samedi matin, pour demander le versement du forfait scolaire. Cette école située à la limite entre Nantes et Saint-Herblain accueille de nombreux élèves herblinois (cf. carte ci-dessous). Une aide des communes qui doit être versée aux écoles privées sous contrat même en dehors de leur ville depuis une loi de 2004. Un soutient financé calculé par le nombre d'enfants scolarisés dans ces écoles privées.

Cette aide représenterait un manque à gagner de plus de 50.000 euros pour l'école associative Diwan de Nantes, selon les manifestants. "J'emmène mes enfants à pied, je n'ai pas envie de devoir prendre la voiture pour aller à l'école", s'insurge Betty, mère de deux enfants scolarisés à l'école Diwan de Nantes. Ni son mari ni elle est Breton, mais Betty raconte avoir été conquise par la pédagogie il y a quelques années lors de la journée portes ouvertes.

Premier rendez-vous

À côté, les enfants jouent sur le parvis de la mairie, certains avec un drapeau breton à la main. Dans une bonne ambiance, tout le petit monde se déplace face aux marches pour exposer ses revendications. Ce mercredi, ils doivent être reçus par l'adjointe à l'éducation de la mairie, Guylaine Yharrassarry, pour faire avancer le dossier.

"Ce n'est pas open bar, lance Bertrand Affilé, le premier édile de Saint-Herblain. Il y a une école à Nantes et une à Saint-Herblain, la vocation des petits herblinois c'est d'aller à l'école dans leur commune." Dans un second temps, il tempère ses propos et explique : "si les parents souhaitent par commodité personnelle, envoyer leurs enfants à l'école à Nantes ça peut se faire." Un temps de travail doit se faire pour mettre en place le versement du forfait scolaire.

"Vive le breton !", écrit un enfant sur les marches de la mairie à l'aide d'une craie. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Mise en place du versement

Avec d'autres écoles dans la même situation que celle de Diwan à Nantes, Bertrand Affilé explique qu'il a fallu quelques mois avant de pouvoir effectuer toutes les démarches nécessaires. Le maire de la commune ne s'oppose pas à l'existence de ces écoles, il en a même une sur sa commune qui vient d'obtenir son contrat avec l'État. Cependant, le maire regrette la manière de protester, un samedi matin devant la mairie sans que personne ne puisse les recevoir.

La co-présidente de l'association de parents d'élèves, Naïa Haye, veut repenser la "carte scolaire pour mieux coller aux réalités actuelles. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Sur la place de la mairie, Naïa Haye, co-présidente de l'association de parents d'élèves veut "une carte scolaire" pour mieux définir l'accès à l'école Diwan de Nantes. "L'accès à la langue bretonne doit pouvoir se faire avec une proximité géographique, en faisant tomber les barrières de la commune", indique-t-elle. Un enseignement dispensé dans toutes les écoles herblinoises mais qui reste loin de l'esprit des écoles Diwan.