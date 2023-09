Deal et tirs devant l'école, enfants traumatisés : à la Cayolle à Marseille les parents exigent de la sécurité

Dans le quartier de la Cayolle dans le 9eme arrondissement de Marseille, les parents d'élèves de l'école des Calanques ont pris la décision ce mardi de se rassembler dans une association. Ils entendent dénoncer les violences à répétition commises devant l'établissement, en raison de la présence d'un point de deal juste devant les grilles. Cet été, deux personnes ont trouvé la mort dans des règlements de compte et 3 autres blessées dans ce quartier de la Cayolle.

Léana, 8 ans, en CM1 : "On a peur qu'il y ait des balles qui rentrent dans l'école"

Tous les jours, le chemin de l'école se fait sous escorte policière. Linda est maman de deux élèves : "On est dans la peur, matin et soir. Il y en qui pleurent tous les matins." Un climat si anxiogène que certains ne viennent même plus en cours selon ce jeune garçon : "Tout le monde a peur donc il y a la moitié des enfants qui ne vont plus à l'école."

Cette peur suit les enfants partout, tout le temps comme l'explique Léana, 8 ans, en CM1 : "On reste toujours à la maison, on sort pas parce qu'il y a des problèmes de tir. On a peur que, quand on est en classe, qu'il y ait des balles qui rentrent dans l'école."

Le dessin d'un élève de l'école des Calanques à la Cayolle (Marseille) qui décrit une scène avec des policiers, une ambulance et des tirs. © Radio France - Juliette Pierron

Une peur qui s'exprime jusque dans les dessins d'enfants transmises par des parents : on y voit des voitures de police, du sang, un paysage de l'enfer, un soleil qui dit "Au revoir", ou un bonhomme triste.

Les parents demandent des vitres blindées, un classement en REP+ et plus de sécurité

Les parents d'élèves ont l'intention d**'écrire à Emmanuel Macron pour demander une sécurisation** du site qui est déjà sous surveillance policière aux horaires d'entrée et de sortie de l'école.

Ils veulent rehausser les murs d'enceinte, installer des vitres blindées pour limiter les risques d'une balle perdue. Ils demandent également un classement en zone REP+, zone d'éducation prioritaire.