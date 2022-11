PHOTOS - Les parents d'élèves de la Segpa du Lavarin à Avignon restent mobilisés malgré la réouverture

Une trentaine de personnes se sont rassemblées ce lundi matin devant le collège Segpa du Lavarin à Avignon. Des parents d'élèves, des élèves et des syndicats (Force ouvrière et la CGT) sont venus dire leur attachement à l'établissement. Avant les vacances de la Toussaint, la direction académique de Vaucluse avait d'abord annoncé sa fermeture pour l'hiver , à compter du 7 novembre, pour limiter la facture de chauffage. Puis face à la mobilisation, elle est revenue sur sa décision , trois jours avant la rentrée, et a décidé de permettre à la quarantaine d'enfants de reprendre finalement les cours au Lavarin.

La réouverture est accueillie comme un soulagement par les parents d'élèves. Ils ont même applaudi l'arrivée d'un camion rempli du matériel qui avait été déménagé pendant les vacances. "C'est très bien et je suis très contente d'être dans ce collège. Oui, on aime trop ce collège, c'est notre collège, on est entre nous, à côté de chez nous et on apprend bien", se réjouissent Kayna et Lénie, élèves en 4e et en 5e.

Les parents saluent aussi ce retour en arrière de la Direction académique, mais préfèrent rester prudents. "On veut continuer à se battre, pour que le collège rouvre bien l'année prochaine, explique Aurélie, dont la fille est élève en 4e. Ils peuvent encore décider de fermer le collège en trouvant une nouvelle raison inutile, mais on se battra pour qu'il reste en vie. Quand il est question de nos enfants, on peut aller jusqu'à la Lune".

Les parents d'élèves préfèrent rester mobilisés pour éviter une fermeture du collège à la rentrée prochaine. © Radio France - Adèle Bossard

"On dort mieux, c'est vraiment un soulagement, mais on va continuer à se battre, explique aussi Nathalie, maman d'une élève de 5e. Si l'école rouvre, c'est grâce à notre mobilisation mais on va continuer à se battre pour les autres enfants, pour les ateliers qu'ils nous ont déjà fermés, pour qu'ils réparent le portail cassé. Parce qu'il faut qu'on se sente bien à l'école, pour mieux apprendre et mieux travailler".

Les parents peuvent aussi compter sur le soutien des syndicats, de Force ouvrière et de la CGT, dont des représentants étaient présents à la manifestation. "Nous nous félicitons de ce recul de l'Académie mais nous restons extrêmement vigilants, dit aussi Marie-Antoinette Mosco de FO. Nous suivons les choses de très près. Le service public et en particulier les établissements scolaires doivent aller au plus près des familles et pas l'inverse. Et puis s'il l'établissement scolaire a besoin d'être rénové, qu'il soit rénové ! Nous ne sommes pas un État en faillite que je sache !"

Les cours ont pu reprendre ce lundi à 14h30, une fois que le matériel a été réinstallé. La direction académique avait initialement prévu une réunion avec les parents ce lundi à 17h, mais elle a été annulée. "Le déménagement a été annulé, il n'y a donc plus de sujet", indique le rectorat. La Dasen, la direction académique des service de l'Éducation nationale en Vaucluse, refuse aussi de s'exprimer sur le sujet.