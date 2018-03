Yonne, France

Depuis lundi, la volonté des parents, c'est d'occuper les locaux jusqu'à ce que l'école ne fasse plus partie de la liste des fermetures. Il a donc fallu s'organiser. Gaëlle est la maman de Chloé et de Corentin. « On a fait un planning où chacun a pu s'inscrire selon ses disponibilités pour faire une permanence. Après chacun apporte quelque chose à manger et ça se fait naturellement. (...) Les habitants sont solidaires de notre action » ajoute Fanny. « Ils nous apportent des gâteaux , pleins de petites choses. »

On a installé nos matelas dans la salle de classe

Matin midi et soir les repas se prennent dans la pièce située juste à côté de la classe. La journée, les parents contactent régulièrement la préfecture de l'Yonne et l'éducation nationale pour rappeler leur détermination. On discute, on joue à des jeux de société. Et le soir, une partie des parents reste à l'école. Anabelle n'est pas rentrée chez elle avec le petit Christiano jeudi soir. « On a installé nos matelas dans la salle de classe. On est trois ou quatre à dormir chaque soir à l'école depuis lundi. »

Chaque nuit depuis lundi des parents d'élèves dorment dans la classe de l'école de Poilly sur Serein © Radio France - Damien Robine

On a peu d'espoir, mais on va continuer à se battre

Cette occupation est une action forte des parents pour conserver leur école. Malheureusement son efficacité n'est pas garantie reconnaît Gaëlle. « On a peu d'espoir mais il faut croiser les doigts. Il faut dire que si on ne se bat pas, on a aucune chance d'avoir gain de cause. »

Les parents d'élèves de Poilly sur Serein occupent l'école depuis lundi. Le reportage de Damien Robine Copier

Le Comité Départemental de l’Éducation Nationale doit trancher aujourd'hui concernant la liste définitive des fermetures (une trentaine) et d'ouvertures (une vingtaine) de classes dans l'Yonne à la rentrée prochaine. Le Snuipp-FSU appelle d'ailleurs à faire à grève ce vendredi. Un rassemblement est prévu à 14h30 devant la préfecture au moment où se tient le CDEN.

Les parents et des habitants de Poilly sur Serein se relaient pour occuper l'école © Radio France