Les parents d'élèves de Pommerieux et Mée se mobilisent contre la fermeture d'une classe

A Pommerieux, près de Craon dans le sud-Mayenne, une quarantaine de parents d'élèves se sont mobilisés dimanche 5 février contre la fermeture annoncée d'une classe du groupe scolaire, groupe composé d'une école à Pommerieux et une autre à Mée, village situé juste à côté, à six kilomètres. Fin janvier, l'inspection académique a présenté son projet de nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2023, impliquant des fermetures de classes. C'est la deuxième manifestation des parents de ces deux communes en l'espace de deux semaines. Ils s'opposent à cette décision.

Avec cette fermeture, les classes seraient composées d'élèves de trois niveaux différents. © Radio France - Julien Prouvoyeur

La fermeture d'une des cinq classes du groupe scolaire entraînerait la réorganisation de toute l'école. Inenvisageable pour Thibault, papa de deux enfants. Sa fille entrera en CP la rentrée prochaine : "On a des scénarios où on a au moins 26 élèves dans une classe avec un triple niveau. Si en plus on est sur des niveaux charnière, comme le CP, ça paraît très compliqué. Avec CP, CE1 et CE2, si on n'est 20 par classe, ça peut peut être s'imaginer mais pas si on est 25 ou 30 !"

Des conséquences multiples

Les parents sont inquiets de voir des classes surchargées, les enseignants aussi. Céline a échangé avec la maîtresse de CM1 de son fils : "Ça va être compliqué de gérer trois niveaux en même temps. Ils ne pourront pas s'étendre sur des enfants qui ont des difficultés. Il va falloir suivre le chemin et ceux qui ne suivent pas, tant pis." C'est justement ce qui préoccupe Audrey, maman d'un élève dyslexique. Elle craint des conséquences sur sa scolarité : "Sa maîtresse a fait un programme pour lui, un soutien, elle le prend à part. Et demain, si on passe à trois niveaux, avec le bruit et l'agitation, ça le perturbe, donc ce sera une difficulté supplémentaire pour lui."

Du côté du rectorat, la fermeture est décidée, sans préciser laquelle des deux écoles sera touchée. Sur la commune de Mée, l'école est composée d'une seule classe. Cela signifierait donc la fermeture définitive de l'établissement.