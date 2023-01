Les parents d'élèves de Saint-George-sur-Erve dans l'est de la Mayenne veulent sauver leur école

Des parents d'élèves de l'école de Saint-Georges-sur-Erve dans les Coëvrons se mobilisent pour conserver toutes les classes de leur école. Jeudi 26 janvier 2023, ils ont appris qu'une des trois classes du regroupement pédagogique intercommunal Saint-Georges-sur-Erve et Assé-le-Bérenger risquait de fermer.

"Dégrader les conditions d'accueil des enfants"

Ce vendredi 27 janvier, ils ont donc manifesté, avec des élus et des habitants des deux communes, devant leur établissement. Ils ont aussi envoyé un courrier au directeur académique de la Mayenne, pour "apporter leurs arguments et proposer un échange". Selon les parents, ils n'ont pas reçu de réponse alors que la direction académique doit décider ce lundi 30 janvier si la classe reste ouverte.

45 élèves sont accueillis dans l'école, répartis en trois niveaux : 15 élèves de la petite section au CP, 13 en CE1 et CE2 et 17 en CM1 et CM2. D'après les parents d'élèves, supprimer une classe "c'est augmenter le nombre de niveaux par classe, empêcher la stabilité des équipes pédagogiques, dégrader les conditions d’accueil des enfants et mettre à néant les investissements réalisés par les communes."