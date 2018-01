Saint-Germain-Laval, France

La semaine commence comme elle s'est terminée à l'école primaire de Saint-Germain-Laval dans la Loire. Les parents d'élèves reprennent leur opération "école morte" pour dénoncer la fermeture envisagée d'une des six classes de l'établissement. 133 enfants sont scolarisés cette année du CP au CM2.

Les enfants à la maison

Les parents d'élèves à l'origine des actions encouragent les parents à garder leurs enfants à la maison ce lundi matin. Ils veulent faire pression sur l'inspection académique explique la mère de famille Claire Clément "on va faire l'appel et ensuite appeler l'inspection pour leur donner le nombre d'enfants présents pour faire pression sur eux". Une animation cirque est prévue devant l'école à partir de 9 heures.

Les parents d'élèves ont installé plusieurs banderoles devant l'école de Saint-Germain-Laval - soudesecolesstgermainlaval

Selon les parents, l'inspection académique de la Loire envisage de fermer à la rentrée une des six classes et ce malgré des effectifs stables "on a même trois enfants de plus annoncés à la rentrée" explique une autre maman engagée dans le mouvement. Claire Clément précise qu'avec cette fermeture une classe se retrouvait à la rentrée "à 27 élèves avec des grandes section et des CP dans la même classe donc ça fait un scénario par très agréable".

Réunion ce lundi soir à l'académie

Une réunion est prévue ce lundi à 19h30 entre l'inspecteur d'académie de la Loire Cyril Thomas, le maire de Saint-Germain-Laval et des parents d'élèves. La carte scolaire doit être annoncée le 2 février prochain.

Les parents d'élèves ont lancé une pétition, ils l'ont notamment faite signer ce samedi aux automobilistes.