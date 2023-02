Les parents d'élèves de Villedieu-sur-Indre occupent toujours l'école maternelle

"On a un laps de temps très très court pour pouvoir réagir (...) Le seul moyen de se faire entendre c'est d'occuper l'école, et ça a l'air de faire bouger les instances" explique Gabriel, papa d'un enfant scolarisé à l'école maternelle Jean Jaurès de Villedieu-sur-Indre. Avec d'autres parents, il occupe l'établissement depuis lundi, sans perturber l'accueil des élèves. Il proteste contre la fermeture d'une classe envisagée dans la première mouture de la carte scolaire 2023-2024 dans l'Indre, présentée la semaine dernière. Les parents mobilisés espèrent se faire entendre avant une nouvelle réunion sur le sujet ce jeudi 9 février entre les syndicats enseignants et la direction académique.

Des classes plus chargées en cas de fermeture

Actuellement, il y a en moyenne dans l'établissement 18 élèves par classe, alors que la moyenne départementale tourne légèrement au dessus de 21 élèves par classe. C'est pour cela que les services de l'Éducation nationale envisage une fermeture. Avec seulement trois classes maintenu, ce taux forcément va grimper, et passer à environ 24 élèves par classe, ce que Gabriel juge inacceptable : "On raisonne uniquement en termes de chiffres (...) Nous aujourd'hui on considère qu'une moyenne raisonnable en école maternelle, pour pouvoir s'occuper de chaque enfant, pour pouvoir mettre en place de l'inclusion, parce qu'on a sur l'école aussi des élèves en situation de handicap ou nécessitant une attention particulière (...) aujourd'hui un instituteur en maternelle ne peut pas faire de l'inclusion à plus de 20 élèves par classe".

En apprenant qu'une classe devrait fermer en septembre prochain, Jessica, mère d'élève en maternelle explique que les choses se sont organisées rapidement entre les parents : "On a mis des choses en place, comme le blocage de l'école, la pétition"; une pétition qui a recueilli plus de 250 signatures ce mardi selon les parents mobilisés. Céline, elle, a un enfant qui va bientôt entrer en maternelle. Elle ne comprends par cette décision de fermeture : "on est quand même une ville dynamique, jeune. Donc pourquoi fermer une classe ? Effectivement, cette année ou l'année prochaine, nous aurons un petit peu moins d'enfants. Mais qu'est-ce qui prouve que dans deux ou trois ans, il n'y aura pas dix enfants en plus? Une classe de fermée ne se rouvre pas, on ne va pas se mentir" craint cette commerçante, qui estime que cela peut nuire à l'attractivité de la commune.

Il en va de "l'équité" entre les établissements selon l'Académie

Le Directeur académique des services de l'Éducation nationale, Jean-Paul Obellianne, explique que des classes à 24 élèves, c'est "tout à fait habituel, très classique", même si cela se situe légèrement au dessus de la moyenne départementale. Pour lui, il est dans la logique des choses de fermer une classe à l'école maternelle, qui a un taux d'encadrement plus favorable que la plupart des établissements du même type dans l'Indre. "Je dois faire avec des moyens donnés, il y a aussi un enjeu d'équité départementale" estime-t-il.

Le maire de Villedieu-sur-Indre, Xavier Elbaz, comprend cette position, qu'il a défendu auprès des parents : "Ma position est celle qui s'inscrit dans un principe de réalité. Quand on a 18 élèves par classe en moyenne, ca n'est pas étonnant que l'Éducation nationale jette un coup d'œil et propose une réduction de classe (...) Moi, ce que je leur ai expliqué aux parents d'élèves, c'était que Villedieu-sur-Indre n'est pas une île déserte au milieu d'un océan, qu'on est dans un département et que quand la moyenne des classes dans l'Indre est bien supérieure à 18, c'est difficilement acceptable pour les services de l'Éducation nationale de faire une exception théopolitaine".

La carte scolaire cela dit pourrait encore être ajustée, notamment si des parents inscrivent encore leurs enfants à l'école maternelle. Et justement, deux familles viennent de se signaler auprès du maire. En les comptabilisant, avec une classe en moins l'année prochaine, on passerait à 25 élèves par classe. Une situation que Xavier Elbaz juge cette fois plus compliquée. Si ces inscriptions venaient à se confirmer; "je pense qu'il y a des arguments pour demander un moratoire et attendre au moins une année supplémentaire pour regarder la dynamique et voir si les choses s'améliorent, et vérifier si le nombre d'élèves continue de baisser." réagit l'élu.