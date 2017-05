Les parents d'élèves demandent la destruction de l'école Jean de la Fontaine à Tours-Nord

Les parents d'élèves de l'école maternelle Jean de la Fontaine à Tours-Nord entament un bras-de-fer avec la mairie de Tours. Ils demandent la destruction de cette école qu'ils jugent dangereuse, exiguë et qui contiendrait de l'amiante.

Les parents d'élèves de l'école maternelle Jean de la Fontaine à Tours-Nord viennent d'écrire au maire et viennent de lancer une pétition pour demander la démolition et la reconstruction de cette école qu'ils estiment dangereuse pour les élèves. Les locaux sont anciens, vétustes, étroits, et surtout ils contiennent de l'amiante. 83 élèves de petite, moyenne et grande section de maternelle sont concernés. Les parents d'élèves évoquent des problèmes d'isolation thermique. En hiver, il fait froid et en été, très chaud. Les portes et les fenêtres s'ouvrent mal ou ferment mal.

Les dalles au plafond menacent de s'effondrer car elles sont gorgées d'eau - Solène Estève, porte-parole des parents d'élèves

Les parents d'élèves évoquent aussi la présence d'amiante, et du risque incendie. Il y a deux bâtiments de type Pailleron, des bâtiments avec une structure métallique. En cas d'incendie, l'évacuation doit se faire très rapidement car les pans de murs fondent sur eux-mêmes. Par ailleurs, l'école Jean de la Fontaine qui se trouve dans le nouveau quartier Monconseil pourrait bientôt accueillir une 4ème classe maternelle. Celle-ci serait installée dans un ancien réfectoire qui est aussi vétuste que l'actuelle maternelle....

Pas de reconstruction, mais des travaux de modernisation explique la mairie

Malgré une lettre, une pétition et une entrevue avec l'adjointe au maire chargée de la petite enfance Barbara Darnet-Malaquin, les parents d'élèves n'ont pas réussi à obtenir d'engagement sur la démolition et la reconstruction de cette maternelle. Seuls 53.000 d'euros de travaux de réparation sont prévus. A mon avis, il faut raser cette école, explique Solène Estève. On nous explique qu'une nouvelle école va voir le jour dans le quartier des Deux Lions. Et que pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour Tours-Nord. On voudrait que la mairie lance une étude en 2018, pour une réalisation en 2020-2021.