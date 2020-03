Les parents d'élèves demandent une troisième classe à l'école de Baupte

"Sur le long terme, ça devient fatigant. Moralement aussi". Les parents d'élèves de Baupte ont décidé d'organiser un rassemblement le mardi 3 mars à 8h50 devant l'école du village pour demander l'ouverture d'une troisième classe. L'établissement a été ouvert en 2017, pour remplacer l'ancienne école qui devenait insalubre et dangereuse pour le personnel et les élèves. Baupte n'a pas rejoint le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (Sirp) des Trois-Chênes (Appeville, Auvers, Méautis). "On a la chance d'avoir une super équipe pédagogique. Mais les enfants sont fatigués en fin de journée. Ils disent qu'il y a beaucoup de bruit. Deux classes, neuf niveaux... c'est invivable", précise Fanny Maunoury, assistante maternelle et maman de deux élèves.

Une classe à trente élèves

Petit à petit, les effectifs n'ont cessé de grossir. Trente-huit élèves à l'ouverture, 53 en 2019 :

30 élèves de deux à sept ans (maternelles et CP soit cinq niveaux)

23 élèves de huit a onze ans (CE1 à CM2 soit quatre niveaux)

"On est la seule école de la Manche dans cette situation", constate Yann-Mikaël Derrien, élu municipal et papa de trois enfants scolarisés à l'école. Progressivement, de nouvelles familles sont arrivées, avec des nouveaux enfants à scolariser. "Baupte est une commune active, amenée à se développer. Elle s'est battue pour cette école", ajoute Fanny Maunoury. Au-delà de ce rassemblement, d'autres actions sont envisagées dans les prochaines semaines et les prochains mois.