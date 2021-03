Les parents d'élèves des Hauts de Massane manifestent contre l'insécurité des écoles

La coupe est pleine pour les mamans d'élèves des Hauts de Massane à Montpellier. Depuis quelques années, elles constatent que les écoles du quartier sont régulièrement victimes d'actes de vandalisme. D'autres sont aussi le théâtre de faits divers. De quoi nourrir un sentiment d'insécurité, peu propice à l'épanouissement de leurs enfants.

Mercredi 30 mars, un cortège d'une quinzaine de mamans exaspérées a "marché pacifiquement" dans le quartier pour exprimer ce "ras-le-bol". Le cortège est parti de l'école élémentaire Marc Bloch, un établissement qui avait essuyé, en août dernier, d'importantes dégradations de fenêtres et d'ordinateurs. Un scénario qui s'est reproduit, fin février, à l'école maternelle James Joyce.

Pour Manuelle Delbecq, l'organisatrice de la marche, ces actes sont inadmissibles :

Pour elle, il est donc urgent d'agir pour protéger les écoles de ces dégradations :

On espère, avec cette marche, dire qu'on en a ras-le-bol. On ne doit pas s'attaquer à des enfants ou à leur école. C'est un lieu où il doivent être préservés, c'est même un sanctuaire. Et on espère que les jeunes qui font ça par insouciance comprendront que quand ils s'attaquent à une école, ils s'attaquent à l'école de leur petit frère, de leur petite sœur, de leur cousin.