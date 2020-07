Les parents d'élèves du collège de Mulsanne près du Mans se mobilisent pour sauver une classe de 5ème

Un rassemblement est prévu ce mercredi soir devant le collège de Mulsanne. Les parents d'élèves s'opposent à la fermeture d'une classe de 5ème pour la rentrée prochaine.

Il y a actuellement quatre classes de 5ème dans cet établissement pour un total de 90 élèves. À la rentrée, il n'y en aura plus que trois. Les élèves seront trente par classe. Pour Guillaume Fleury, parent d'élèves à l'origine de l'action de ce mercredi soir, "ça peut paraître normal, mais ce n'est pas possible car il y a trois enfants handicapés atteints d'autisme en 5ème dans cet établissement. Déjà toute l'équipe enseignante a finit dans un état de fatigue profond. Gérer des personnes en situation de handicap, ça demande plus d'attention, de moyens et de temps. Alors surcharger les classes, ce n'est vraiment pas la solution. Ces trois enfants ont chacun un accompagnant en permanence et ils n'ont pas les mêmes attentes. Il y a une spécificité à gérer".

Une fermeture pour faire des économies

"Cette suppression intervient début juin alors que début février, il n'était pas question de la supprimer" poursuit Guillaume Fleury. C'est toujours une question financière, on a l'impression que l'éducation nationale oublie que sa mission principale est l'éducation. Et aujourd'hui, malheureusement, le financier passe avant".